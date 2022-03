Fabrizio Corona torna sui social: “Mi faccio una risata”/ “Profilo bloccato perchè…”

Il ritorno di Fabrizio Corona su Instagram

Fabrizio Corona torna su Instagram con un nuovo profilo dopo il blocco del suo profilo ufficiale dove, ogni giorno, pubblicava foto e video inerenti anche a situazioni attuali. Nel giorno del suo 48esima compleanno, Corona ha affrontato la decisione di Instagram di bloccare il suo profilo come ha spiegato il blogger Amedeo Venza. In attesa, tuttavia, di recuperare il suo profilo ufficiale, Corona ha rivolto un messaggio non solo ai suoi followers, ma anche agli haters che, con continue segnalazioni, avrebbero contribuito a bloccare il profilo. Attraverso una serie di storie, così, Corona lancia un messaggio e lo fa dal profilo “Il Reietto official” in cui si mostra prima solo e poi in compagnia di amici.

“Mi hanno bloccato il profilo perchè ho violato le linee guida” – inizia così la spiegazione di Corona nel video pubblicato tra le storie del profilo “Il Reietto official”. “I social, ormai, non possono essere utilizzati per esprimere le proprie opinioni, per dare giudizi, per commentare ciò che succede”, aggiunge.

Fabrizio Corona torna su Instagram con un nuovo profilo

Nel fornire la spiegazione sui motivi per i quali il suo profilo è stato bloccato, Corona sottolinea come ormai, sui social, si debbano rispettare le linee guida imposte dallo stesso social network. “Cioè dobbiamo essere tutti quanti incastrati su delle linee guida che Instagram ci impone appena diciamo qualcosa che non va bene o che potrebbe essere interpretato male tac, arriva quel signore li che ci blocca», dice ancora.

“Arrivano gli invidiosi che ti fanno le segnalazioni perchè esprimi giudizi, perchè fai dei commenti, perchè esprimi le tue opinioni. Allora a cosa servono i social?”, si chiede. Poi conclude così: “Mi faccio una risata in attesa di recuperare il mio profilo”. Al video ha aggiunto anche un post che vedete qui in alto.

