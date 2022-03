Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram?/ Amedeo Venza: “Dopo molte denunce…”

Fabrizio Corona, da sempre molto attivo sui social, è scomparso da Instagram. Ad accorgersene sono stati tutti i fan dell’imprenditore che hanno notato la sua assenza dalle Instagram stories in cui l’ex re dei paparazzi era molto attivo. Negli ultimi giorni, infatti, Fabirizo Corona aveva condiviso molte notizie in merito alla situazione bellica tra Russia e Ucraina senza mai evitare di condividere commenti personali su personaggi pubblici e del mondo del gossip, come gli attacchi a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Ora quando si prova a digitare il nome del profilo di Fabrizio Corona, sparito da ore da Instagram, compare questa dicitura: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa“. Dunque, l’ex re dei paparazzi sembra essere stato bannato dal social network, ma non ci sono conferme a riguardo.

Fabrizio Corona scomparso dai social, profilo bannato

Il motivo dell’assenza social di Fabrizio Corona è stata spiegato da Amedeo Venza che sui social ha raccontato: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni il profilo di Farbizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza”. Il ragazzo ha voluto mettere in guardia anche altri profili simili a quelli di Corona avvisando: “Ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare!”.

Al momento la ricerca del profilo ufficiale dell’imprenditore non porta a nessun risultato ma solo ad un avviso: “È possibile che la pagina sia stata rimossa”. Il ritorno di Fabrizio Corona sui social segnerà l’inizio di una nuova battaglia tra lui e gli account che segnalandolo hanno portato alla disattivazione del suo profilo? Cos’è successo al profilo di Fabrizio Corona non è ancora chiaro, ma intanto lui nelle scorse ore ha festeggiato il suo 48esimo compleanno con la fidanzata Sara. Infatti, nelle storie Instagram della giovane modella ci sono numerosi video che raccontano della festa di Fabrizio Corona in un noto locale milanese con alcuni amici.

