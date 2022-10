Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini/ Quasi dieci anni della coppia

Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini?

Fabrizio Lucci, storico compagno di Vittoria Puccini da quasi dieci anni, ha una lunga carriera nel cinema e nella televisione come direttore della fotografia. Nato a Roma nel 1961, ha lavorato a diversi film, tra i quali “Immaturi”, “Una famiglia perfetta”, “The Place”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, e a diverse fiction e serie televisive, iniziando da “Dio vede e provvede” nel 1996, a “Giovanni Paolo II” e “Don Matteo”, da “Immaturi – La serie” a “Coco Chanel” e “Studio Battaglia”, l’ultima del 2022.

Sarà Vittoria Puccini a far conoscere meglio Fabrizio Lucci nella puntata di “Da noi a ruota libera” di domenica 2 ottobre, nel programma condotto da Francesca Fialdini. L’attrice è protagonista di “Quasi orfano”, un film con Riccardo Scamarcio che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 ottobre. Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio interpretano moglie e marito che vivono a Milano e hanno fondato un famoso brand nel design. I due aggiungono sentimenti ironia e autenticità alla commedia, cosi come l’attrice e il compagno Fabrizio Lucci ne mettono nella vita reale.

Fabrizio Lucci e Vittoria Puccini, come si sono conosciuti?

Fabrizio Lucci e Vittoria Puccini si sono conosciuti proprio su un set, quello della fiction “Anna Karenina” nel 2013. Il direttore della fotografia è un artista riservato, posato, sereno e lontano dai gossip. Nella sua carriera, Fabrizio Lucci ha ricevuto anche una nomination ai David di Donatello per “The Place”. Nota anche la sua collaborazione con l’attore Leonardo Pieraccioni: per il regista toscano ha realizzato la fotografia nei film “Se son rose” e in “Un fantastico via vai”.

Su Fabrizio Lucci, Vittoria Puccini qualche mese fa aveva detto a Vanity Fair: “È un uomo posato, molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce. Con lui – si era espressa l’attrice – la mia consueta sindrome della crocerossina non serve. Io, abituata a subire il fascino del bello e dannato, non avevo mai provato tanta sicurezza nei confronti di una storia. Anche se quando di mezzo c’è una figlia – Elena, avuta dall’attore Alessandro Preziosi con il quale si è lasciata nel 2006, n.d.r. – bisogna andarci cauti”.











