Fabrizio Moro, cover “Uomini soli”/ Omaggia Stefano D’Orazio dei Pooh (Sanremo 2022)

FABRIZIO MORO, COVER “UOMINI SOLI” A SANREMO 2022

Fabrizio Moro, in occasione della serata cover del Festival di Sanremo 2022, si esibirà sulle note di “Uomini soli”, successo dei Pooh che regalò loro la vittoria del Festival nel 1990. L’artista in gara canterà da solo, mentre la band era solita interpretare la canzone a quattro voci. La scelta del brano, in tal senso, rappresenta un vero e proprio omaggio a Stefano D’Orazio, batterista e autore della band che è scomparso nel 2020 a causa delle complicanze del Covid-19.

La celebre canzone ha un profondo significato, in quanto tratta i temi dell’emarginazione e della solitudine, intrinsechi nella vita dell’uomo, soprattutto in quegli anni. Un problema sociale talmente imponente da chiamare in causa il dialogo con Dio, la cui esistenza viene persino messa in dubbio. A distanza di quasi trent’anni, “Uomini soli” appare profondamente attuale ed è anche per questa ragione che l’artista in gara ha deciso di riproporla, proprio sul palco dell’Ariston, dove è stata ascoltata per la prima volta dal grande pubblico.

FABRIZIO MORO TORNA A SANREMO

Fabrizio Moro punta ad emozionare con la cover di “Uomini soli” sul palco di Sanremo 2022. Il cantante, d’altronde, è abituato a presenziare alla kermesse ligure. Questa, infatti, è la settima volta in cui partecipa al Festival. In passato si è presentato nella sezione Giovani nel 2000 con “Un giorno senza fine” e nel 2007 con “Pensa”, con cui trionfò, e nella sezione Big nel 2008 con “Eppure mi hai cambiato la vita”, nel 2020 con “Non è una canzone”, nel 2017 con “Portami via” e nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, aggiudicandosi la vittoria. Inoltre, ha partecipato anche in veste di autore nel 2012 con “Sono solo parole” di Noemi e nel 2016 con “Finalmente Piove” di Valerio Scanu. Il cantante è salito sul palco dell’Ariston, infine, come ospite nel 2009, accompagnando in occasione della serata dei duetti Fausto Leali. I due si esibirono sulle note del brano “Una piccola parte di te”.

GRANDE OMAGGIO STEFANO D’ORAZIO

I Pooh saranno virtualmente sul palco di Sanremo 2020 quest’anno grazie a Fabrizio Moro, che canterà la cover di “Uomini soli”. Due anni fa la storica band è stata colpita da un profondo lutto, ovvero quello relativo alla scomparsa del batterista Stefano D’Orazio a causa delle complicanze del Covid-19. In molti, in occasione della kermesse del 2021, si aspettavano che venisse effettuato un tributo al musicista, ma quest’ultimo fu tagliato in virtù dell’eccessiva lunghezza della scaletta della serata conclusiva. La band si infuriò sui social network per la mancanza ed anche il pubblico non prese bene la scelta di rinunciare al ricordo del defunto Stefano D’Orazio nel corso del Festival. Quest’anno, per fortuna, a rendere omaggio ai Pooh ed in particolare al batterista ci ha pensato autonomamente il cantante in gara Fabrizio Moro, che si esibirà in uno dei più grandi successi del gruppo musicale.



