Fabrizio Pregliasco/ “Ad aprile i non vaccinati saranno quasi tutti infettati”

«Spero ci sia una grande responsabilità da parte di tutti noi nel capire che siamo ancora in una fase espansiva. I valori in crescita ce li aspettiamo ancora per due-tre settimane: quello che ci spaventa è che questa malattia possa determinare effetti più pesanti in chi è avanti con l’età»: così Fabrizio Pregliasco sui provvedimenti del governo ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Nel corso del suo intervento, Fabrizio Pregliasco ha acceso i riflettori sulla variante Omicron: «Ha una diffusività incredibile che la porta vicina al morbillo, lo vediamo: tante persone si infettano, anche colleghi, nella vita comune. Questo aspetto va visto in un’ottica temporanea, dobbiamo immaginare questa pandemia come un sasso nello stagno, che provoca delle onde, che andranno ancora avanti, sperando con riduzione dell’intensità. Omicron farà un relativo servizio: io temo che ad aprile i non vaccinati saranno quasi tutti infettati. Anche i vaccinati si infetteranno, ma vediamo la differenza: il vaccino riesce sicuramente a evitare le forme più pesanti».

FABRIZIO PREGLIASCO: “PROVVEDIMENTI GOVERNO, DO 6-”

Fabrizio Pregliasco si è poi soffermato sul percorso della pandemia, il virologo prevede vaccinazioni annuali: «Diventerà una malattia endemica, lo sapevamo già. L’1,5% di casi è di soggetti già infettati nella prima ondata: in futuro sarà fondamentale ripetere la vaccinazione, un po’ come si ripete annualmente la vaccinazione anti-influenzale». Infine, ancora sulle novità introdotte dal governo: «Ai provvedimenti del governo do un 6-. Io ho un po’ paura, avrei optato per qualcosa di più rapido. Mi rendo conto che ci siano forze politiche con opinioni diverse e si è fatta una mediazione»

