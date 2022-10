“Facciamo l’amore?”. Proposta hot al GF Vip 2022/ Ma è mistero sull’identità di…

Mistero su una proposta bollente al Grande Fratello Vip 2022

Notte bollente nella casa del Grande Fratello Vip 2022? Forse nelle intenzioni. La pagina Instagram “Mondo Reality” ha pubblicato un video in cui una voce, nel cuore della notte, prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo, chiede: “Facciamo l’amore?”. Il video è diventato immediatamente virale e scatenato la reazione del popolo del web che si chiede a chi appartenga quella voce. In tanti puntano su Ginevra Lamborghini che, a detta degli utenti, potrebbe aver rivolto la domanda ad Antonino Spinalbese con cui il feeling è evidente come ha mostrato un video trasmesso in prima serata da Alfonso Signorini nel corso della scorsa puntata.

I nonni di Giaele De Donà frequentatori di spiagge nudiste?/ Al GF Vip, confessione…

Dopo quella domanda, tuttavia, pare che Ginevra, qualora sia stata lei a porgere la domanda, abbia dormito con Alberto De Pisis. Con Antonino, però, il feeling continua a crescere.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: prima coppia del Grande Fratello vip 2022?

Dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022, sono trascorse quasi due settimane. Il feeling tra alcuni concorrenti cresce, ma per il momento, non c’è stato alcun bacio e non è nata nessuna coppia. Nascerà qualche amore nella casa di Cinecittà? Il web, da una parte punta proprio su Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese e, dall’altra, su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Cristina D'Avena si schiera con Marco Bellavia "Forza Marco! Ti sto seguendo"/ Sorpresa al GF Vip 7?

Le due probabili coppie sono quelle che, per il momento, stanno regalando indizi sulla nascita di un amore. Saranno davvero queste le prime coppie a formarsi o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

LEGGI ANCHE:

Filippo, figlio Marco Bellavia: messaggio strappalacrime al padre/ "Non mollare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA