Faivre al Milan?/ Calciomercato news, rossoneri interessati al trequartista del Brest

CALCIOMERCATO NEWS, SPUNTA ROMAIN FAIVRE AL MILAN

Il calciomercato regala sempre qualche sopresa soprattutto nella parte finale della sessione estiva ed in queste ore aumentano le quotazioni di Romain Faivre al Milan. Ventitreenne di proprietà dello Stade Brestois 29, con cui ha il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2025, Faivre ha attirato su di sè l’attenzione non solo dei rossoneri ma anche di altre importanti società europee come i tedeschi del Bayern Monaco ed il Borussia Monchengladbach. Stando alle indiscrezioni più recenti, la richiesta del club francese per il cartellino del classe 1998 si aggirerebbe tra i 15/17 milioni di euro ed i rumors rivelano che Maldini e Massara punterebbero ad aggiudicarsi il centrocampista a titolo definitivo con un’offerta che si aggirerebbe sui 12 milioni di euro più bonus. Aspettando di abbracciare ufficialmente Bakayoko, il Milan vuole aggiudicarsi anche un altro elemento a centrocampo potendo schierarlo inoltre anche come mezza punta o ala.

CALCIOMERCATO MILAN/ Il punto sulle trattative per Yacine Adli e Junior Messias

CALCIOMERCATO NEWS, L’ULTIMA IDEA PER LA TREQUARTI

Le chances di vedere Romain Faivre al Milan sembrano crescere con il passare dei minuti in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato. Nella passata stagione Faivre è stato in grado di collezionare sei reti ed ha fornito cinque assist vincenti in ben 37 apparizioni complessive con la maglia del Brest e nell’annata calcistica appena cominciata ha già firmato due assist in tre presenze nel campionato francese. Intanto il Milan tiene d’occhio anche altri profili come il messicano Jesus Corona del Porto.

LEGGI ANCHE:

Bakayoko al Milan/ Calciomercato news: ci siamo! Adesso Pobega può andare al TorinoMilan su Jesús Corona/ Ecco chi è l'obiettivo di Maldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA