Jesus Corona al Milan?/ Calciomercato news, contatti con il Porto per il messicano

CALCIOMERCATO NEWS, JESUS CORONA AL MILAN

I rossoneri stanno ancora sistemando l’organico in quest’ultima fase del calciomercato e starebbe emergendo anche l’ipotesi di vedere Jesus Corona al Milan entro la chiusura della sessione estiva. Secondo quanto rivelato dalla stampa portoghese di O Jogo infatti, Maldini e Massara avrebbero preso contatto nei giorni scorsi con il Porto sondando il terreno per Jesus Corona, il cui contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero fra meno di un anno. L’indiscrezione riporta che i biancoblu chiederebbero almeno 13 milioni di euro per lasciarlo partire. Il messicano classe 1993 è un esterno destro naturale in antitesi con la ricerca di un vero e proprio trequartista per il Milan ma i tempi stretti potrebbero consentire agli italiani di approfittare di una situazione favorevole aggiudicandoselo a costi contenuti.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ipotesi Messias ma il Tottenham vuole Kessie

CALCIOMERCATO NEWS, PIACE IL BRASILIANO DEL PORTO

Nelle prossime ore dunque le chances di vedere Jesus Corona al Milan potrebbero aumentare. Nella passata stagione Jesus Corona ha collezionato tre reti ed ha fornito ben 13 assist vincenti per i suoi compagni con la maglia del Porto fra campionato e coppe varie. Intanto il Milan aspetta Pietro Pellegri dal Monaco che in questi giorni dovrebbe effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero.

