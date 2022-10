FakeYou, sito audio fake: come funziona?/ Frasi con voci di Meloni e Berlusconi

In queste ore sta spopolando il sito FakeYou. Di cosa si tratta? Semplicemente di un deepfake applicato alla voce, che permette di creare dei messaggi audio con voci di persone famose come ad esempio quelle di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. “Ho sempre tifato Inter”, recita il finto Silvio Berlusconi, mentre il Gerry Scotti fake aggiunge “Il Milionario era una farsa e odio il riso, meglio la pasta”, con la finta Giorgia Meloni che prosegue: “Il Signore degli Anelli è un palla tremenda, meglio I Diari della motocicletta”.

Si tratta solamente di alcuni dei molteplici esempi di frasi che sono state realizzate tramite FakeYou e che sono state riportate in queste ore dai colleghi di Fanpage, a conferma di quanto questo software stia prendendo piede in tutta Italia. Il risultato è abbastanza realistico e come al solito dietro queste applicazioni si nascondo dei rischi molto elevati, ovvero, quello di far passare per veri dei messaggi appunto falsi, approfittando a volte dell’ingenuità delle persone. Una classica fake news partorita ad hoc che potrebbe innescare un vero e proprio tornado mediatico, con l’impossibilità di distinguere dichiarazioni reali da quelle false.

FAKEYOU, SITO VIRALE: ECCO COME FUNZIONA

Pensate ad esempio, scrive Fanpage, se iniziasse a circolare un audio di Giorgia Meloni che “rimbalza” Matteo Salvini come possibile ministro, o peggio ancora, utilizzare la voce di qualche leader politico per ottenere informazioni riservate tramite una telefonata. FakeYou.com, il portale da cui si può utilizzare il software, è tutt’altro che nuovo visto che è stato registrato per la prima volta ben 20 anni fa, nel 2002, per poi essere aggiornato nel settembre del 2021.

Da un anno a questa parte, quindi, è tornato in auge fino agli ultimi video di queste ore pubblicati su TikTok e Twitter che l’hanno appunto fatto divenire virale. Ma come funziona FakeYou? Per creare una voce bastano solamente due passaggi: si seleziona il personaggio presente nell’archivio, e poi si digita il testo che si vuole scrive. A quel punto il risultato è fatto. L’archivio è diviso in varie lingue, e fra i personaggi più noti per quanto riguarda il nostro Paese vi sono Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Gerry Scotti. Pagando è comunque possibile campionare una voce a scelta, compresa la propria.

