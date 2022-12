Fallen/ Su Italia 1 il film con Addison Timlim

Fallen, film di Italia 1 diretto da Scotto Hicks

Fallen va in onda su Italia 1 oggi, 14 dicembre, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film del 2016 distribuito da M2 Pictures e prodotto da IF Entertainment, Mayhem Pictures, Silver Reel. La regia è di Scotto Hicks, candidato nel 1997 due volte al premio Oscar come migliore regista e come migliore sceneggiatura originale per Shine.

Nel cast troviamo Addison Timlin, giovane attrice di Philadelphia già interprete in Quel momento imbarazzante, Il luogo delle ombre e After school e Zero hour la nota serie televisiva. Jeremy Irvine è Daniel Grigoni, le sue prime esperienze attoriali le vive a sedici anni, quando inizia a studiare teatro. A diciannove anni vuole arruolarsi ma a causa del suo diabete mellito 1, vede infrangersi il suo sogno e prosegue facendo l’attore. Il primo ruolo importante gli viene dato da Steven Spielberg che gli affida la parte di Adam in War House.

Fallen, la trama del film

Fallen racconta le vicende di Lucinda Price, accusata di aver commesso un crimine, ma in realtà mai compiuto. Per scontare l’ingiusta pena che le è stata inflitta è costretta ad allontanarsi dalla sua città e frequentare il riformatorio “Sword & Cross”. La vita all’interno della struttura non è piacevole per la giovane adolescente che considera la condanna troppo dura, soprattutto perché deve fare i conti anche con gli screzi delle sue compagne. La situazione prende una svolta diversa, quando Luce incontra Daniel Grigioni, un giovane molto carismatico.

All’inizio il rapporto tra i due non è facile, difatti Daniel nutre un’antipatia nei confronti della sua coetanea, ma Luce sente che hain comune molte cose con il ragazzo e non vuole rinunciare a lui. Con qualche difficoltà iniziale tenta di avvicinarsi a Grigiori, diventato la sua ancora di salvezza. Allo stesso tempo le sue attenzioni cadono su Cam Briel che al contrario dell’altro è interessato a Luce. Con il trascorrere del tempo nella mente di Luce cominciano a tornare a galla alcuni ricordi che legano in qualche modo a un mondo fuori dalla realtà. A questo punto è in mezzo a due fuochi, viene messa nella condizione di decidere da quale parte stare.











