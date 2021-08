Famiglia allargata, Canale 5/ Una commedia per rallegrare la serata

Famiglia allargata, film diretto da Emmanuel Gillibert

Famiglia allargata va in onda oggi, 25 agosto, nell’interno della programmazione serale di Canale 5, l’inizio è fissato per le ore 21.20. Questo film francese ha visto la sua apparizione sui grandi schermi nel 2018. Il film che gode della regia di Emmanuel Gillibert professionista transalpino che ha curato finanche la sceneggiatura del lavoro cinematografico. Buono il cast di attori, tra di essi si segnalano Arnaud Ducret a cui il resista ha affidato la parte di Antoine e òa bella Louise Bourgoin che interpreta Jeanne, la protagonista femminile Il film che è stato prodotto dalla CG Cinéma (la distribuzione in Italia è stata curata dalla Notorious Pictures) non è una prima televisiva.

Famiglia allargata, la trama del film

Famiglia allargata verte su Antoine un affascinante scapolone che non ha nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente. L’uomo vive al limite delle sue possibilità e ogni sera cerca di divertirsi frequentando locali alla moda e cercando di intrigare più donne possibili, donne con la quale intesse delle fugaci relazioni sentimentali. Antoine abita in un bell’appartamento che divide con un coinquilino, all’amico confida tutte le sue conquiste femminili innestando in quest’ultimo finanche una certa dose di invidia. Tutto cambia quando il ragazzo con cui spartisce l’appartamento decide di trasferirsi a Los Angeles.

Antonie è costretto a trovare una nuova persona che possa dividere le spese di affitto e alla fine decide di dar fiducia a una donna che vive con i suoi due figli. Jeanne questo il nome della nuova affittuaria è una bella e piacete ragazza, la vita l’ha portata a non avere una relazione stabile stante che da poco ha interrotto il suo precedente matrimonio, e questo nonostante la presenza di due piccoli bambini, Théo di 8 anni e Lou che di anni ne ha appena 5.

Lo spettatore viene cosi portato nell’evoluzione di Antoine un uomo che prima della conoscenza di Jeanne era preso da cocktail e serate danzanti ed adesso si ritrova a perdersi tra pennarelli e giochi per bambini. L’uomo superato il primo attimo di sconforto inizia ad assaporare la realtà familiare, una realtà resa sicuramente più dolce dalla bellezza della donna con cui divide l’appartamento e dai suoi grandi occhioni blu.

