Fan Antonella Elia contro Luca Zocchi/ Il marito di Fernanda Lessa: “mi fate pena”

Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, è stato attaccato dai fan di Antonella Elia sui social. Anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 continua la diatriba tra le due concorrenti della casa più spiata d’Italia. Questa volta però tutto è scoppiata per via di alcuni commenti che il marito della Lessa ha ricevuto in privato sulla sua pagina Instagram. “Ma la smetti di criticare Antonella Elia guardati quella pazza di tua moglie. Piuttosto rassegnatevi il popolo vuole Antonella, infatti, alla prima occasione quella isterica cattiva strega di tua moglie è stata sbattuta fuori. Insopportabile strega” è il primo messaggio privato che il marito di Fernanda Lessa ha ricevuto da una hater, fan della Elia, che ha prontamente pubblicato e condiviso con i suoi follower. Nonostante le accuse e le parole gravi, il marito della Lessa ha deciso di replicare con una emoticon a forma di cuore, ma la “pazza” fan della Elia ha risposto ancora una volta in malo modo :“vafancul scem a te e essa quella strega”. Il tutto è stato fotografato e pubblicato da Luca sul sul profilo Instagram accompagnato da una lunga didascalia: “questo è l’esempio dei fan di Antonella. @ineschiaramontecomplimenti per l’educazione. Questo è l’esempio perfetto di ciò che scrivono i suoi fan a me. Con eleganza e educazione. Mi fate abbastanza pena per la vostra vita vuota e triste. Ma poi perché scrivi a me? Non sono un personaggio pubblico, non ti conosco, non capisco proprio.. comunque ti ringrazio per l’esempio dei vari fan che mi scrivono, ovviamente tutti sono ultras di @antonellaeliatv”.

Luca Zocchi contro i fan di Antonella Elia: il pubblico si divide

Il messaggio pubblicato da Luca Zocchi con tanto di offese alla moglie Fernanda Lessa ha immediatamente coinvolto i follower che si sono divisi. Per fortuna dalla sua parte ci sono tantissime persone che hanno commentato alla foto scrivendo: “Beh che ti aspettavi di diverso solo così possono essere quelli che tifano una persona così @tokishoppa per fortuna la dentro c’è chi ha dimostrato altro…” oppure “e poi siamo noi i violenti e che offendiamo, meglio che lasci perdere, cercano solo l’occasione giusta x iniziare una guerra social 😘😘 un bacio a Fernanda”. Giustamente c’è anche chi ci tiene a fare una importante precisazione: “Sinceramente io sono una fan di Fernanda ma proprio non offendo nessuno …ormai la cattiveria e diventata un simbolo una credenza…boh io non ci posso credere…che Dio ci perdoni proprio…” e chi spezza una lancia a favore dei fan della Elia “ma dai come fai a dire che questo sia l’esempio dei fans della Elia… tutti quanti i concorrenti del GF hanno un seguito di persone corrette ed educate e altre che non lo sono… questo vale sia per tua moglie che per gli altri”. Quando finirà tutto questo?

