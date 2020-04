Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa/ “Pupo e Wanda Nara mi hanno deluso”

Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, continua a difendere la moglie anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Nonostante la modella brasiliana sia stata eliminata al televoto e abbia lasciato la casa del GF VIP 4, continuano ad esserci delle polemiche per via del suo comportamento. All’interno della casa la Lessa si è scontrata più volte con Antonella Elia e i loro litigi non sono passati inosservati, anzi sono stati oggetto di dibattito e discussione anche durante la diretta del programma con l’intervento dello stesso Alfonso Signorini e degli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Luca, ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più” di Radio Radio ha risposto alle domande di Giada Di Miceli rivelando di esserci rimasto male proprio dal comportamento dei due opinionisti. Il marito della Lessa, infatti, ha dichiarato: “l’unica cosa che mi è dispiaciuta è la parte che hanno preso gli opinionisti riguardo la sua religione. Mi riferisco al cantante Pupo e Wanda Nara”.

Luca Zocchi contro Wanda Nara e Pupo

Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, in particolare si è soffermato su un evento particolare successo all’interno della casa quando la moglie è stata accusata e paragonata ad una strega per via di alcuni riti simbolici molto comuni in Brasile. In particolare il marito della modella è rimasto infastidito dalle parole degli opinionisti. “Mi ha dato fastidio che Pupo parlasse di magia nera e Wanda Nara di voodoo, senza informarsi” – ha detto il marito di Fernanda Lessa precisando – “basterebbe andare su Google prima di parlare. A noi sono arrivate minacce a casa, è arrivato di tutto e di più per questa cosa. Non capisco perché non si possa pregare e gestire la propria religione in televisione. La libertà di religione è una delle basi. E’ la cosa di cui sono più risentito, hanno parlato con l’ignoranza pari a quella di un bambino di quattro anni”. Sul finale ha parlato anche di Alfonso Signorini: “lui stesso ha detto che il pensiero di Fernanda sulla negatività è un pensiero medievale, anche se lui poi ha chiarito questa cosa”. Le ultime parole poi sono tutte dedicate al suo grande amore: “per me la vittoria più grande è che lei non abbia mai toccato alcool nella Casa, e ce n’era parecchio. Tutte le volte che la vedevo brindare avevo l’ansia, poi però lo versava nel bicchiere di Fabio Testi ed ero felice”.



