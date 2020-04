Fernanda Lessa “Che schifo, hanno eliminato Licia Nunez”/ “Sconvolta, un GF Vip…”

Fernanda Lessa sconvolta durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020 dopo l‘eliminazione di Licia Nunez. La modella brasiliana, eliminata la settimana scorsa dopo aver perso la sfida al televoto proprio contro l’attrice pugliese e Antonella Elia, durante la semifinale del reality show, aveva esortato tutti i suoi followers a votare per sostenere Licia e per permetterle di conquistare la finale. L’appello della Lessa, però, non è bastato: Licia Nunez, infatti, è stata eliminata avendo perso la sfida contro Antonella Elia e Paola Di Benedetto che è stata poi eletta finalista dopo Sossio Aruta e Aristide Malnati. Un verdetto, quello del televoto, che non è piaciuto affatto alla Lessa che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha espresso il proprio pensiero sull’argomento.

FERNANDA LESSA CONTRO L’ELIMINAZIONE DI LICIA NUNEZ DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “CHE SCHIFO”

Delusione per Fernanda Lessa che sperava di poter continuare a sostenere Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e di spingerla verso la vittoria. L’eliminazione dell’attrice pugliese ha lasciato l’amaro in bocca alla Lessa che si è sfogata su Instagram. “Sono sconvolta, hanno mandato a casa Licia”, afferma Fernanda. “Complimenti, stanno facendo un bellissimo Grande Fratello”, ha aggiunto la Lessa che, sulla storia pubblicata ha poi aggiunto un “che schifo”. Un’eliminazione, dunque, che non è stata affatto gradita da Fernanda che, in finale, probabilmente farà il tifo per Paolo Ciavarro che, per il momento, insieme a Sossio Aruta, Aristide Malnati e Paola Di Benedetto, è un sicuro finalista mentre Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver scopriranno il loro destino direttamente durante la puntata della finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA