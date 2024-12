Fanny Cadeo, chi è la mamma di Carol Cadeo finalista di The Voice Kids 2024: da Striscia la notizia alla radio

C’è anche Carol Cadeo tra i finalisti di The Voice Kids che questa sera cercherà di aggiudicarsi il trionfo nello show condotto da Antonella Clerici che vede come coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. Durante la puntata del 6 dicembre scorso, la piccola ha conquistato tutti con la sua particolare e travolgente esibizione di Nessun Dolore di Lucio Battisti nella versione di Giorgia. L’unica coach che aveva ancora un posto nella sua squadra, Loredana Bertè si è girata e l’ha scelta, subito dopo però è stato rivelato che la piccola è figlia di un personaggio televisivo. Chi è la mamma di Carol Cadeo The Voice Kids 2024? Fanny Cadeo.

Chi è Fanny Cadeo? Classe 1970 il vero nome è Stefania ed è nota soprattutto per essere stata Velina di Striscia la notizia per due stagioni di fila, dal 1992 al 1994, al fianco di Laura Valci e Cecilia Belli. Subito dopo ha avuto ruoli più o meno importanti in fiction di successo e in soap come Un posto al sole e La Squadra. Nei primi anni del 2000, invece, è nel cast fisso di Buona Domenica, dal 2010 al 2014, è stata una speaker radiofonica mentre successivamente si è dedicata alla figlia. Per quanto riguarda la vita privata, si sa che Fanny Cadeo dal 2011 al 2016 è stata impegnata con l’imprenditore immobiliare Stefano Caviglia.

The Voice Kids, la mamma di Carol Cadeo è Fanny Cadeo: “Sono una mamma single”

La mamma di Carol Cadeo The Voice Kids 2024 è Fanny Cadeo, la showgirl e attrice si è definita orgogliosissima della figlia che da lei ha ereditato la passione per la musica. In un’intervista rilasciata nel 2014 a Visto appena diventata mamma ha confessato: “Il grande momento è stato durissimo ma quando mi hanno messo Carol sulla pancia non sono riuscita a trattenere l’emozione. Mi somigli, è piena di capelli che sembrano una parrucca…Io sognavo la maternità da quando ero giovanissima, ma i tempi non erano maturi. Consigliavo alle mie amiche e le incitavo ma nonostante abbia avuto storie lunghe, non è mai scattato il progetto maternità.”