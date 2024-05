FantaEurovision, cos’è e come funziona il gioco dell’Eurovision Song Contest 2024/ Bonus, Malus e regolamento

Prendendo spunto dal celebre gioco calcistico e cavalcando l’onda del seguito e successo già rodato per il Festival di Sanremo, gli appassionati potranno sbizzarrirsi anche con il FantaEurovision. Il game a tema Eurovision Song Contest 2024 è partito in occasione della prima semifinale – andata in scena lo scorso 7 maggio – e come visto per il FantaSanremo i giocatori sono stati chiamati a redigere le rispettive rose di cantanti per puntare alla vittoria finale. Ma vediamo insieme nello specifico cos’è il FantaEurovision e come funziona.

DIRETTA EUROVISION 2024, SECONDA SEMIFINALE/ Scaletta e cantanti: Malta non convince Mara Maionchi

Per quanto riguarda cos’è il FantaEurovision, un ausilio può essere rimandare al regolamento del FantaSanremo. Nello specifico, si parte iscrivendosi al sito ufficiale e successivamente componendo la propria squadra con i 5 artisti preferiti della kermesse. A disposizione non ci sono i Baudi, bensì gli ABBAudi, ovvero la valuta virtuale che permette di ‘acquistare’ i componenti del proprio team la cui variazione di prezzo dipende dalla possibilità più o meno alta di regalare punti al proprio possessore.

Chi è Joost Klein, Olanda/ Significato del brano Europapa, seconda semifinale Eurovision 2024

FantaEurovision, non solo Bonus: occhio ai Malus previsti dal regolamento

Come funziona il FantaEurovision? Il regolamento risulta piuttosto semplice e i giocatori non dovranno fare altro che attendere le esibizioni dell’Eurovision Song Contest 2024. I cantanti prescelti – ovvero 5 – potranno accumulare dei punti a seconda di determinati Bonus legati ad azioni, dichiarazioni e tanto altro. Dalle cadute agli oggetti speciali, passando per le semplici scelte in termini di outfit.

Chiaramente, all’Eurovision Song Contest 2024 non mancheranno anche le scelte poco produttive in ottica FantaEurovision. Il gioco della kermesse prevede anche i cosiddetti Malus. In questa categoria rientrano tutte quelle circostanze che, piuttosto che portare punti a vantaggio della squadra, li detraggono. In questa categoria rientrano situazioni come cadute, outfit indesiderati (total black) e simili. Ricordiamo che l’Eurovision Song Contest è partito lo scorso 7 maggio e non è dunque più possibile creare la propria squadra. Chi si è già organizzato con leghe e team, dovrà attendere ogni singola serata e la somma totale delle esibizioni prima di poter scoprire se andrà ad occupare la tanto agognata prima posizione.

Chi sono i Gate, Norvegia/ Il significato del brano Ulveham, seconda semifinale Eurovision 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA