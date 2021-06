Fantozzi 2000: La clonazione/ Su Rete 4 il film con Paolo Villaggio (oggi, 28 giugno)

Fantozzi 2000: La clonazione va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 28 giugno 2021, a partire dalle 16.40. É un film del 1999, l’ultimo della serie dedicata a Fantozzi. La regia è di Domenico Saverni, che ha scritto sceneggiature per film comici, la maggior parte diretti da Neri Parenti. Solo per citarne qualcuno ricordiamo: Superfantozzi, Fantozzi va in pensione, Classe di ferro, Fantozzi alla riscossa, Le comiche 1-2, Fantozzi in Paradiso, Fantozzi il ritorno. Tornando al film in questione fa parte del genere comico ed è distribuito da Cecchi Gori – Cecchi Gori home video. Tra gli interpreti abbiamo Paolo Villaggio e Milena Vukotic. Fantozzi nasce come libro scritto dallo stesso Paolo Villaggio e pubblicato nel 1971 dalla casa editrice Rizzoli Editore. É frutto di una raccolta di racconti divisi in quattro libri dai titoli: Fantozzi primavera, Fantozzi estate, Fantozzi inverno e Fantozzi autunno. Questi libri hanno ispirato poi la serie di film dedicata al ragioniere un po’ sfigato e lanciata nel 1975.

Fantozzi 2000: La clonazione, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Fantozzi 2000: La clonazione. Passano gli anni e Fantozzi non c’è più, dal tempo in cui ligio occupava la sua scrivania e assolveva senza batter ciglio i suoi compiti ne è passata di acqua sotto i ponti. I dipendenti non sono più come quelli di una volta obbedienti e devoti al lavoro, così i grandi capi dell’industria rimpiangono Fantozzi e decidono di farlo ritornare in vita attraverso un intervento di clonazione.

Il primo incarico che viene affidato al clone è di prendersi cura del figlio del boss Balaban e farlo diventare una persona avida e cinica, ma le cose vanno diversamente. Tornato a casa, Fantozzi viene contagiato dal gioco del Superenalotto, si gioca tutto anche l’arredamento, quando finalmente capisce quali sono i numeri vincenti, Pina si dimentica di giocare il tagliando e la vittoria sfuma, e allo stesso modo vede svanire la vacanza nel castello di Bonifacio VIII con la signorina Silvani. A casa Fantozzi arriva Ughina, la nipote che è anche fan dei California Dream Men.

La ragazza vuole andare nel locale dove il gruppo si esibisce, Fantozzi per proteggerla la segue vestito da donna e con lui va pure Pina, alla fine a farsi coinvolgere dalla danze è la stessa Pina. I Fantozzi cercano una festa per trascorrere il Capodanno 2000. Per errore finiscono nella villa della contessa Serbelloni. I due coniugi ne combinano di tutti i colori, fuggono di notte e si ritrovano sulla spiaggia, dove incontrano un marziano che gli chiede dov’è il mondo felice e Fantozzi gli risponde che non esiste.

