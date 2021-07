Fantuzzi, compagna Berardi: “Merita un top club”/ “Per lui tempo di spiccare il volo”

Chiuso in gloria gli Europei 2020, per Domenica Berardi potrebbero ora aprirsi nuovi scenari anche per il calciomercato estivo: a dare il via alle indiscrezioni le ultime parole di Federica Fantuzzi, compagna del giocatore del Sassuolo, che sulle colonne de Il Resto del Carlino, ha parlato di “nuove prospettive” per il neroverde. Fantuzzi infatti si è lasciata sfuggire che: “Credo che per Domenico sia giunto il momento di andare a giocare per obiettivi più importanti. Non solo per una questione di maggior prestigio, ma anche per una sua crescita: stare a contatto con grandi campioni, cambiare città, penso gli possa fare bene”. Una vera doccia gelata dunque per i tifosi del Sassuolo, club con cui Berardi gioca fin dalle giovanili e con cui pure ha un contratto in scadenza fino al giugno del 2024. Pure Lady Berardi subito dopo ha rincarato la dose: “È un po’ il discorso che ha fatto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi: quando in una squadra ormai hai ottenuto il massimo di quello che potevi, è giunto il momento di provare a cambiare“.

FANTUZZI E IL FUTURO DI BERARDI: QUEL RIGORE A WEMBLEY…

Dunque Berardi in partenza DA Reggio Emilia in questa finestra di calciomercato? E diretto dove? Per il momento possiamo fare solo supposizioni a partire dalle parole sibilline della compagna Francesca Fantuzzi, la quale pure nella lunga intervista concessa, parla soprattutto delle emozioni vissute agli Europei 2020 con il suo Mimmo. Raccontando del rigore calciato dallo stesso Berardi durante la finale di Wembley contro l’Inghilterra, Francesca racconta: “In realtà i rigori che batte Mimmo non li guardo mai e anche a Wembley mi sono girata da un’altra parte. Ho capito che aveva fatto gol perchè ho sentito il boato di disappunto dei tifosi inglesi, che erano molti di più rispetto a noi italiani. Poi, dopo mi sono rifatta e ho guardato e riguardato quel tiro su internet”. E dire che pure l’esperienza dello stadio a Londra è stata cosa assolutamente nuova per Fantuzzi: “Abbiamo un figlio di pochi mesi, Nicolò. Non me la sono sentita di lasciarlo e ho visto tutte le partite in televisione. Tranne ovviamente la finale di Londra”.

