Faraoni al Napoli?/ Calciomercato: Giuntoli stringe, ma su di lui c’è anche la Roma

Il calciomercato Napoli si muove anche in direzione degli esterni: parlavamo nei giorni scorsi dell’interesse per il giovane Marc Cucurella, mentre per la fascia destra si va in cerca di un profilo che possa rappresentare un sostituto di qualità per Giovanni Di Lorenzo. In uscita c’è Elseid Hysaj: l’agente del terzino albanese ha fatto capire che il suo assistito non resterà all’ombra del Vesuvio per fare la riserva, dunque Cristiano Giuntoli deve andare in cerca di altri profili: Davide Faraoni potrebbe arrivare al Napoli la prossima estate, il direttore sportivo lo ha messo nel mirino. Il contratto dell’esterno in forza al Verona scade nel 2022: al momento potrebbe essere acquistato per meno di 10 milioni di euro, ma al momento ogni discorso è prematuro. Sicuramente per la Roma, che lo segue al pari del Napoli: Paulo Fonseca lo avrebbe richiesto alla società, ma il passaggio di proprietà ancora in atto rallenta le operazioni di calciomercato della società giallorossa. Un imprevisto che potrebbe eventualmente agevolare il Napoli, pronto a chiudere l’affare: prima però bisognerà tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus, e valutare come terminerà questo campionato di Serie A nel quale l’Hellas continua a lottare per il sogno Europa League.

FARAONI AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, GIUNTOLI CI PROVA

Davide Faraoni potrebbe essere un giocatore del Napoli? La maturazione del classe ’91 è stata netta e importante nell’ultimo anno. Cresciuto nella Lazio che lo ha poi girato all’Inter, il laterale ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra ed è stato con Claudio Ranieri che ha trovato spazio (e anche la prima rete da professionista); poi è arrivata la chiamata dell’Udinese che lo ha girato in prestito al Watford, quindi al Perugia e al Novara; con la maglia del Crotone ha disputato un ottimo campionato di Serie A trovando finalmente continuità, a gennaio dello scorso anno è passato dagli squali al Verona e qui, agli ordini di Alfredo Aglietti, ha conquistato la promozione nel massimo campionato. Schierato titolare da Ivan Juric come esterno di un centrocampo a quattro, Faraoni è finalmente esploso: già tre gol in questo campionato, e giustamente su di lui sono intervenute le big che adesso potrebbero farne un valido elemento nelle loro rotazioni. Il Napoli per la destra punta come detto su Di Lorenzo, ma il romano potrebbe essere utile per far tirare il fiato all’ex Empoli considerando che la stagione sarà lunga, e potrebbe prevedere anche un triplo impegno se i partenopei si qualificheranno in Europa League.



