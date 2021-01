FARFALLA, GLI INDIZI: CHI È?/ Video: “So di essere bella e…” (Il Cantante Mascherato)

C’è anche la Farfalla, tra i protagonisti della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, la seconda, dopo il successo ottenuto da Milly Carlucci & co. poco più di un anno fa. In questo stesso periodo, nel 2020, andava infatti in onda la prima edizione di un programma a cui il pubblico di Rai1 sembra già essersi affezionato, vista l’inevitabile caccia all’indizio che si scatena immancabilmente subito dopo la pubblicazione delle prime clip dei costumi. Farfalla è una delle maschere più chiacchierate di questa edizione, forse perché è senza dubbio la più eccentrica. Il suo costume si presenta tutto argentato, e – colore a parte – riproduce abbastanza fedelmente quella che è realmente la fisionomia di una farfalla. Come accennato, ce l’aspettavamo più vitale e colorata, come è davvero una farfalla nell’immaginazione collettiva, ma – a quanto pare – il personaggio in questione non è tipo da esplosioni di colore o da altri vezzi del genere.

Farfalla: una maschera imprevedibile

Pur non essendo molto fantasiosa, la maschera della Farfalla rimane comunque molto particolare. Come particolare è il ritratto che fornisce di lei la conduttrice, Milly Carlucci, che – in un video pubblicato sul Twitter ufficiale del programma (@IlCantanteRai1) si è offerta per presentare tutti i protagonisti della nuova serie di quattro puntate (in onda per altrettanti venerdì tra gennaio e febbraio). “Il cielo, l’argento, l’orange, per portarci nel mondo della nostra Farfalla!”, esordisce Milly, che accoglie con un’esclamazione il debutto in video di questo personaggio. “Guardate che splendore”, sottolinea, “una farfalla preziosissima, un gioiello di farfalla”. Il cameraman, dall’altra parte, osserva: “Devo dire molto femminile, la Farfalla. Niente male. Dopo Lupi, Tigri…”. Come a dire: finalmente un animale un po’ più posato. Ma la Carlucci, forse nel tentativo di confondere le carte, replica in tono scherzoso: “La farfalla essere pure maschile, guarda”. Difficile che dietro a quel costume ci sia un uomo, stando se non altro all’evidenza che la maschera è in sé stessa abbastanza ‘girly’.

Chi è la Farfalla? Lei dice: “So di essere bella e mi piaccio molto”

“Io mi sento molto farfalla: la farfalla è attratta dalla luce, è sempre in movimento, ma la cosa che mi intriga di più è che, come me, cambia, evolve, si trasforma”. Queste le parole della Farfalla all’interno dell’anteprima de Il Cantante Mascherato andata in onda nel pomeriggio del 23 gennaio. “Io sono proprio così”, prosegue, “sono stata bruco, crisalide e oggi eccomi, sono così e mi piaccio molto. Sono consapevole della mia bellezza. Intimidisce le persone? Forse, ma non mi importa molto. Chi mi conosce bene sa che sono molto più alla mano di quello che credete”. Nel dialogo che segue con Milly Carlucci, in seguito, rivela: “Voglio essere sempre nuova: migliore del giorno prima e sorprendere chi mi guarda. Lo vedrete, vi stupirò”.

Oggi vi portiamo nel mondo della nostra #Farfalla🦋 Vi aspettiamo il 29 gennaio in prima serata su #Rai1#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/gWGwIH7yt6 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 20, 2021





