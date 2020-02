IL CANTANTE MASCHERATO/ Coniglio Teo Mammucari vincitore, battuto Al Bano

Il vincitore de Il Cantante Mascherato non è Leone. Ebbene sì: Coniglio, per una volta, l’ha battuto. C’è da dire che questo era un Coniglio particolarmente impavido, che faceva lui stesso paura (a cominciare dal modo di porsi). La sua mise – comprensiva di giacca e pantaloni in similpelle – era indizio di una personalità forte e combattiva. Ma la sua corazza migliore la rappresentava la maschera vera e propria, la testa di coniglio, un animale così tenero e docile che avrebbe potuto benissimo portare fuori strada. Perché Teo Mammucari – il Vip dentro quel costume – ha poco a che fare con il remissivo animaletto domestico. Primo motivo, perché di fatto non è a casa sua (vale a dire in Mediaset): la cosa più d’impatto è stata proprio vederlo in prima serata su Rai1. Secondo motivo, perché Mammucari nasconde un passato da pugile. L’avevamo capito a partire dagli indizi e dal suo continuo citare Cassius Clay, cosa che a Flavio Insinna non è affatto sfuggita. Ma la prima a fare il suo nome è stata Ilenia Pastorelli, la giudice che in passato ha avuto modo di conoscerlo: “Quando ho saputo che c’era lei in giuria, mi sono detto: mi scopre subito!”, ha commentato alla fine il performer. E in effetti, così è stato.

Il Cantante Mascherato: Coniglio batte tutti

Insomma, Coniglio ha vinto contro Leone. E sì, suona ancor di più come un colmo se pensiamo che dietro alle rispettive maschere c’erano Teo Mammucari e Al Bano. La sorpresa più grande, per il primo, è stata proprio il fatto di essere riuscito a eliminare grandi della canzone italiana come Orietta Berti e Fausto Leali. Ma tant’è: sarà che è stato bravo a far crescere il mistero attorno alla sua identità, sarà che si è rivelato un performer eccezionale; fatto sta che in giuria si parlava quasi solo di lui e di Leone. Non per caso questi due sono arrivati in finale. Leone, in particolare, se l’è dovuta giocare con Mastino Napoletano, poco prima di ricevere i cinque sì dei giudici che gli hanno permesso di accedere al duello contro Coniglio. A dire il vero, però, Mastino è stato leggermente sottovalutato.

I Vip de Il Cantante Mascherato

Mastino Napoletano, Alessandro Greco, è stato in grado di far trapelare la sua simpatia e il suo estro anche attraverso una maschera. Anzi: se possibile, il cane ha suscitato ancora più consensi di lui, dal momento che Greco ha usato il travestimento per mostrare una parte di sé inedita che altrimenti sarebbe rimasta nascosta. Si può dire lo stesso di Emanuela Aureli, che nei panni del Pavone ha dato il meglio di lei. Che dire poi del Mostro, smascherato in questa puntata? Fausto Leali si è rivelato un artista giocoso e inaspettatamente apprezzato anche dai più piccoli. In conclusione, il fatto di indossare una maschera ha cambiato l’approccio dei Vip sia rispetto al loro ruolo che rispetto al loro pubblico. Che quest’esperienza dia nuovo slancio anche alle loro carriere? Lo scopriremo senz’altro più in là.



© RIPRODUZIONE RISERVATA