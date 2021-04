Fariba Teherani/ Piange”Devo dire addio alla mia spiaggia, alla solitudine..”

Fariba Teherani continua a fare il bello e il cattivo tempo a Parasite Island. Dopo aver passato un paio di settimane, e oltre, in compagnia solo di Ubaldo Lanzo con poco da mangiare, senza fuoco e senza saper pescare, finalmente la bella persiana ha trovato la sua ancora all’Isola dei Famosi 2021, ovvero Brando Giorgi. L’attore ha deciso di rimanere per la felicità della donna che è riuscita così a cambiare la sua vita. Nella scorsa puntata Ilary Blasi ha comunicato ai parassiti che per il momento la loro isola è salva e che non dovranno confluire nell’altro gruppo e questo li ha resi felici. A loro si è poi aggiunta Vera Gemma che è stata accolta benissimo proprio da Fariba che le ha offerto del pesce in più facendola sciogliere in lacrime. A quel punto la persiana ha commentato ‘sei carina, molto più di quello che pensavo’.

Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ "Non avevo voglia di cercare un nome.."

Fariba Tehrani piange lasciando l’Isola dei Parassiti

A svelare qualche dettaglio in più su Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 è stato Marco Maddaloni che proprio nei giorni scorsi ha ammesso che la persiana è lì anche per trovare l’amore e che il suo ormone deve essere alle stelle visto che appena ha visto Brando Giorgi ha dato di matto. Sicuramente l’attore, dopo aver dimostrato tanto amore alla moglie, non cederà alle sue possibili avances, ma il campione fino a questo momento loro salvavita, è convinto che la persiana intimorisca un po’ gli uomini. L’unico a rimanerle fedele è Ubaldo Lanzo che anche in queste ore ha avuto modo di piangere disperato insieme a Fariba proprio perché i due si preparano a lasciare l’isola dei Parassiti per unirsi agli altri naufraghi nella puntata di questa sera: “Devo dire addio alla mia spiaggia, alla solitudine..”. Come sarà il loro arrivo sull’Isola?

LEGGI ANCHE:

Uberto, padre Drusilla Gucci/ Lei: "Mamma, ma papà è ancora vivo?"Brando Giorgi torna in gara all'Isola dei Famosi 2021?/ Le rivelazioni della moglie Daniela Battizocco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA