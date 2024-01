Giulia Salemi dubita del fidanzato, Pierpaolo Pretelli: “Mi ami?”/ La risposta a Miami

Grande fratello vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia vip protagonista di una crisi d’amore top secret per la quota ex Grande Fratello vip, o almeno questo é il sentiment predominante dell’occhio pubblico nel web. A scatenare la voce malpensante sulla rottura annunciata degli ex inquilini vip nella Casa più spiata d’Italia, intanto, sono i festeggiamenti di Capodanno 2024, che hanno visto Giulia Salemi volare alla volta di Miami, lontana da Pierpaolo Pretelli. La lontananza tra i due fidanzati di Grande fratello vip 5 nei festeggiamenti della serata di San Silvestro, attenzionata dagli internauti, in particolare il joint fandom della coppia via social, scatena il gossip della rottura ipotizzato dagli internauti.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, altro che crisi!/ Insieme a Miami dopo Capodanno

Un pettegolezzo sollevatosi in rete, in reazione ai post su Instagram di una inaspettata Giulia Salemi che atterra a Miami, lontana dall’Italia e da Pierpaolo Pretelli. E l’ipotesi funesta, dell’addio annunciato, viene in parte ora smentita da un nuovo post della influencer, che mostra Pierpaolo Pretelli vicino a Giulia Salemi in una carrellata di foto. Segno che l’ex velino di Striscia la notizia abbia raggiunto in seconda battuta Giulia Salemi, dopo essersi fatto desiderare a lungo nei festeggiamenti di rito della notte di San Silvestro, a cavallo tra l’ultimo giorno del vecchio anno e le luci del primo giorno nel nuovo anno.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi!/ La segnalazione: “Sereni e tranquilli a Milano…”

La smentita del gossip sulla rottura

Eppure, a tenere ancora viva la fiamma del gossip malevolo é la caption del nuovo post condiviso su Instagram dalla influencer italo-persiana, dove Giulia Salemi non si direbbe certa dell’amore che la vincola a Pierpaolo Pretelli. “Mi ami?“, scrive, infatti, a corredo della carrellata di foto che la immortalano con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi. Ma pronto a spegnere ogni dubbio sulla rottura annunciata dei Prelemi, arriva tra i commenti a margine del post sul re dei social, il messaggio di Pierpaolo Pretelli: “síiii”. Insomma, gli ex Grande Fratello vip 5 sembrano, ancora una volta, confermare il loro amore nato ai tempi delle reality show, a dispetto del chiacchiericcio nato sul loro conto alle luci del nuovo anno 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA