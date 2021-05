Fariba Tehrani/ Andrea Cerioli non la sopporta più: “Sempre in mezzo!”

Fariba Tehrani continua a dividere i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Giulia Salemi è spesso ospite in studio per difenderla e lei è convinta di poter contare sul gruppo di fan della figlia ma anche su quello di Pierpaolo Pretelli e questo infastidisce un po’ Awed che è convinto che debba essere la personalità di una persona a convincere il pubblico. Fatto sta che fino ad adesso la persiana ha continuato il suo percorso sulla Playa e anche in questi giorni per lei è stata comunque dura visto che le polemiche non sono mancate.

Il più agguerrito contro di lei sembra essere proprio Andrea Cerioli che ha iniziato ad attaccarla sin da subito. Proprio mentre si parlava delle porzioni di riso da fare adesso che manca quella di Ciufoli, lei continuava a tenere alta la mano per rispondere ma senza ottenere la parola e quando finalmente ha detto la sua, Andrea Cerioli ha dato di matto accusandola di stare sempre in mezzo per mettersi in mostra.

A suo favore si è subito schierato Ignazio Moser che ha trovato Andrea Cerioli esagerato perché in effetti Fariba Tehrani ha tenuto la mano alzata per un bel po’ per poter parlare ma il bolognese non ha voluto sentire ragioni. Pro Fariba all’Isola dei Famosi 2021 ci sono adesso anche Matteo Diamante e Valentina Persia. I due hanno ammesso di aver rivalutato la persiana e il suo modo di fare e, in particolare, proprio la comica sembra pentita per essersi fatta trascinare dai pregiudizi in questo percorso quando si è trattato di lei, le due diventeranno amiche alla fine?

