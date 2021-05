Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Lei conta sull’armata Prelemi!

Fariba Tehrani eliminata all’Isola dei Famosi 2021? Il momento della verità si avvicina perché per l’ennesima volta la persiana dovrà affrontare lo scontro al televoto e questa volta con Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo, novellina in questo campo. In questi giorni si è molto parlato di questo soprattutto perché proprio Awed e Matteo Diamante hanno fatto un po’ i conti con quello che succederà e lo stesso hanno fatto già la scorsa settimana quando proprio l’ex Pupo ha fatto notare che spesso la persiana tira in mezzo persone note e i loro fan.

In particolare, sembra che Fariba Tehrani nei suoi discorsi, spesso faccia notare la forza dei fan della figlia Giulia Salemi, che questa sera sarà in studio per sostenerla, e poi anche di quelli di Pierpaolo Pretelli. I fan dei Prelemi sono una forza che sicuramente continuerà a sostenere il suo percorso nell’Isola ma questo suo pensiero ha fatto un po’ storcere il naso ai due amici convinti che debba essere la personalità alla fine a spuntarla e non ci sono fan che tengano, sarà vero?

La prima risposta per Fariba Tehrani arriverà proprio questa sera quando scopriremo come andrà a finire la nomination all’Isola dei Famosi 2021 ma, intanto, quello che è certo è che se la persiana rimarrà in Honduras dovrà rinunciare a un po’ del suo riso. Lei stessa ha promesso che lo farà a favore dell’amico Roberto Ciufoli punito dalla produzione perché di notte è scappato per andare a rubare del cibo alla spiaggia vicina andando contro le regole. A quel punto dovrà rinunciare al suo riso e così lei e Fariba dovranno cedergli un po’ del loro.

