Fariba Tehrani/ Anti-naufraghi a Parasite Island, il suo destino è già in salita! (Isola dei Famosi)

Fariba Tehrani sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Spesso l’abbiamo vista in tv, tra ospitate, polemiche e discussioni con la figlia, ma da questa sera sarà per noi solo una delle vip in gioco nell’Isola dei Famosi 2021. Si è parlato a lungo della sua partecipazione per via del fatto che proprio mentre Giulia Salemi era al Grande Fratello vip 2020, lei ha preferito tenere un profilo basso per non combinare gli stessi guai che hanno pregiudicato la partecipazione della figlia alla sua prima esperienza al GF e poi, magari, anche la sua all’Isola. Tutto è filato liscio quindi e mentre Giulia Salemi è pronta ad appoggiare la madre sui social e in tv, Fariba Tehrani tira fuori le unghie e i denti per conquistare la vittoria in Honduras partendo da Parasite Island in versione anti-naufraghi, dovrà fare di tutto per prendere il posto di uno dei concorrenti. Chi ha seguito il suo excurus in tv sa bene che la bella persiana ha un caratterino difficile da domare e che queste situazioni di ‘cattività’ la rendono ancora più combattiva.

Fariba Tehrani da Pechino Express all’Isola dei Famosi vip 2021, la spunterà questa volta?

Fariba Tehrani, classe 1962, non è nuova a queste esperienze estreme visto che già sei anni fa, agli esordi della sua esperienza in tv, ha preso parte a Pechino Express in coppia con la figlia Giulia al grido di ‘le persiane’. Nel lungo viaggio, tra scomodità e difficoltà, è venuto fuori il carattere combattivo di Fariba pronta a vincere sopra ogni altra cosa e cozzando spesso con il carattere della figlia più intenta a farsi conoscere e mostrarsi che arrivare lontano nel gioco. Questo la rende sicuramente una giocatrice perfetta per l’Isola dei Famosi 2021 e non solo per la sua voglia di prevalere ma anche per la sua storia drammatica e ancora poco battuta in televisione. Fariba Tehrani è arrivata in Italia all’età di 18 anni per sfuggire alla difficile situazione economica e politica del suo Paese in piena Rivoluzione Persiana, ed è proprio quando arriva qui che si innamora di un ragazzo italiano, Mario Salemi, quello che poi è diventato suo marito prima e il papà di Giulia dopo. Nonostante la fine del suo matrimonio, la bella persiana è rimasta in Italia proseguendo la sua carriera di imprenditrice a capo di un centro benessere. Cosa scopriremo di lei a partire da questa sera all’Isola dei Famosi 2021? Sicuramente molto più di quello che sappiamo.

