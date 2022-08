Fariba Tehrani concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ Clamorosa indiscrezione…

Fariba Tehrani: indiscrezione sulla presenza della mamma di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7

Potrebbe esserci davvero anche Fariba Tehrani tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe cominciare il 19 settembre. Secondo una clamorosa indiscrezione, infatti, la mamma di Giulia Salemi sarà tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un’indiscrezione riportata dalla pagina Instagram GFVipnews ma appartenente a Davide Maggio.

Lulù Selassié debutta nella musica pop con Dua / "In attesa del mio primo singolo..."

Un’indiscrezione che confermerebbe quanto trapelato negli scorsi giorni. Dagospia, infatti, aveva parlato del desiderio della Tehrani di partecipare al Grande Fratello Vip: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”. Oggi, l’indiscrezione di Davide Maggio sulla sua presenza tra i concorrenti. Arriverà l’ufficialità?

Manuel Bortuzzo vola in Africa/ Il sogno dopo il GF vip: "Il Paradiso non é..."

Fariba Tehrani concorrente al Grande Fratello Vip 7? Il web approva

Dopo varie indiscrezioni sulla probabile presenza di Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip 7 potrebbe arrivare l’ufficialità anche se per il momento quelle intorno alla presenza della mamma di Giulia Salemi nella casa di Cinecittà restano solo indiscrezioni. Tuttavia, il web sembra aver già promosso a pieni voti la presenza di Fariba che, sia a Pechino Express in coppia con la figlia Giulia che all’Isola dei Famosi, ha dimostrato di avere un carattere perfetto per i reality.

La sua presenza, infatti, assicurerebbe la creazione di numerose dinamiche tra rivelazioni e discussioni con gli altri concorrenti. Signorini, dunque, dopo aver dato alla Salemi la possibilità di entrare per la seconda volta nella casa di Cinecittà, punterà anche su Fariba?

Valeria Liberati e Luciano Punzo al Grande Fratello Vip 7?/ Fuori una tra la Gianese…













© RIPRODUZIONE RISERVATA