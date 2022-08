Fariba Tehrani concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ La mamma di Giulia Salemi…

Fariba Tehrani: rumors sulla sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip 7

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, dopo aver partecipato a Pechino Express in coppia con la figlia ed essere stata una protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi, potrebbe varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda, in prima serata su canale 5, a settembre con tanti nuovi concorrenti tra i quali, per il momento, l’unico nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci.

Intorno al cast del Grande Fratello Vip 7 sono tanti i rumors sui personaggi che dovrebbero diventare i nuovi inquilini e tra i tanti spunta anche quello di fariba Tehrani che, con il suo carattere forte, darebbe sicuramente vita a dinamiche molto interessanti. A riportare la clamorosa indiscrezione è Dagospia.

Grande Fratello Vip 7: rumors sulla presenza di Fariba Tehrani

“La mitologica ex naufraga Fariba, mamma della bonissima Giulia Salemi sogna di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà“, scrive Dagospia. La famiglia Tehrani-Salemi potrebbe, inoltre, tornare protagonista al Grande Fratello Vip con il ritorno di Giulia in un ruolo diverso da quello di concorrente.

“Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip; potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”, fa sapere The Pipol su un probabile ritorno della Salemi al GF Vip.

