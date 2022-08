“Fariba Tehrani e Taylor Mega scartate dal GF Vip 7″/ Spunta anche il nome di Rosa Perrotta ma lei sbotta!

Grande Fratello Vip 7, tra i grandi esclusi Fariba Tehrani e Taylor Mega: il gossip

Non si arrestano le indiscrezioni sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Mentre Alfonso Signorini stuzzica la curiosità dei suoi follower lanciando indizi su Instagram, proprio dal web arrivano continuamente voci su chi popolerà la Casa di Cinecittà a partire da settembre. Tra i nomi associati al cast nelle ultime settimane è ricorso spesso quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Un nome che nelle ultime ore è stato però smentito.

È l’esperto di gossip Alessandro Rosica a far sapere che Fariba sarebbe sì stata provinata ma poi scartata: “la mamma di Giulia Salemi avrebbe fatto il provino, per poi essere scartata. Fariba non farà parte del GF Vip.”, si legge in una sua story su Instagram. E non sarebbe la sola grande esclusa della prossima edizione.

Rosica ha infatti svelato che tra i concorrenti che hanno sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip 7 ma sono poi stati esclusi figurano anche Taylor Mega e Rosa Perrotta. Quest’ultima però, messa al corrente dell’indiscrezione, ha deciso di intervenire su Instagram, smentendo seccata la notizia: “Mai fatto il provino per il gf. Mi dispiace ma è una grande ca**ata.” Lo stesso Rosica, poco dopo, ha ritrattato la notizia, scusandosi dell’errore e facendo il nome di un Vippone che invece pare sarà certamente nella Casa. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, showgirl e icona gay di cui tanto si sta vociferando in queste settimane. Sarebbe lei, infatti, uno dei nomi più attesi per la prossima edizione del reality di Alfonso Signorini.

