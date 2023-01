Fariba Tehrani: “Il GF Vip? Ho rifiutato per motivi personali”/ “La mia partecipazione è solo rimandata”

Fariba Tehrani e la partecipazione al GF Vip: “Ho rifiutato ma…”

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha già partecipato all’Isola dei Famosi 2022 ed è pronta ad altre esperienze televisive. Tempo fa è scoppiato il gossip sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip 2022, che l’ex naufraga ha confermato ai microfoni di Nuovo TV.

Fariba Tehrani dichiara: “Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui preferisco non parlare“. La partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini è solo rimandata per l’ex naufraga che aggiunge: “Non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra loro“. Dunque, la mamma di Giulia Salemi è pronta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, ma nella prossima edizione non in quella attuale. Sarà la prima concorrente confermata del prossimo anno?

Dopo aver confermato la volontà di partecipare al Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani svela i motivi che la spingono ad entrare dalla porta rossa di Cinecittà. L’ex naufraga rivela a Nuovo TV: “Vorrei mostrare la mia parte più umana e dolce“.

La mamma di Giulia Salemi svela di voler trovare l’amore al GF Vip: “Quello dipenderà dal destino. Ho talmente tanto amore da dare che mi sta scoppiando dentro. Il GF porta fortuna a tante coppie, chissà che la porti anche a me!” Insomma, sembra proprio che Fariba è pronta ad entrare nella Casa il prossimo anno e anche a trovare il compagno giusto qualora ci fosse.

