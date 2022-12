Fariba Tehrani, salta l’ingresso al GF Vip 2022?/ “Problema grave”, ma lei…

Fariba Tehrani, salta l’ingresso come concorrente al Grande Fratello Vip 2022?

Secondo alcuni rumors, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, avrebbe dovuto esserci anche Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi che, in ogni puntata del reality show si occupa della parte social, avrebbe dovuto varcare la porta rossa della casa di Cinecittà nelle prossime puntate in cui, come ha annunciato Alfonso Signorini, nella casa, entreranno nuovi concorrenti. Tuttavia, pare che l’ingresso di Fariba Tehrani, nella casa di Cinecittà, sia saltato. Ad annunciarlo, sui suoi profili social, è stato Alessandro Rosica.

L’investigatore social, su Twitter e su Instagram, ha annunciato la mancata presenza di Fariba tra i nuovi ingressi della settimana edizione del reality show. Stando a quanto scritto da Rosica, Fariba avrebbe interrotto la quarantena e pare che il suo ingresso sia saltato per un problema serio.

Alessandro Rosica: “Problema grave per Fariba Tehrani”

“Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare! Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier! Ti sono vicino Fariba la salute prima di tutto”. E’ questo l’annuncio di Alessandro Rosica sui social che non svela la causa del problema per rispetto nei confronti della privacy della mamma di Giulia Salemi.

“Per privacy non scenderò nei dettagli! Ti auguro solo una pronta guarigione! Ti siamo vicini”, ha aggiunto Alessandro Rosica sulla pagina Instagram “Investigatore Social”. Tra le storie del proprio profilo Instagram, Fariba ha pubblicato alcune storie in cui sorride mostrandosi insieme al fratello di Pierpaolo Pretelli.

