Fariba Tehrani in crisi “Colpa dei 4 mesi trascorsi all’Isola dei Famosi”/ “Questa..”

Il ritorno a lavoro non è stato come se l’aspettava per Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi, titolare di una SPA, attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, ha raccontato il momento di crisi che sta vivendo dal punto di vista economico. A causa della pandemia che ha costretto molte persone a reinventarsi e ai quattro mesi trascorsi fuori per la partecipazione all’Isola dei Famosi, nella SPA della mamma di Giulia Salemi non c’è alcun cliente come mostra lei stessa attraverso una serie di Instagram Stories. “Questa è la mia SPA, ma purtroppo è vuota…C’è crisi…”, esordisce su Instagram la madre di Giulia Salemi. “Questa crisi è dovuta al fatto che sono sia mancata quattro mesi per partecipare a L’Isola dei Famosi e sia per il Covid…”, aggiunge ancora l’ex naufraga che, però, non perde il sorriso.

Fariba Tehrani "Seno deformato e coccige deviato dopo l'Isola"/ "Non posso lavorare"

Fariba Tehrani: le cure mediche dopo l’Isola dei Famosi

Fariba Tehrani è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. I mesi trascorsi in Honduras, tuttavia, hanno lasciato il segno come confessa la Tehrani che per curarsi deve andare spesso a Milano. “Sono giorni impegnativi…Devo fare delle cure mediche, e spesso sono a Milano…”, svela ai followers. Il tempo che trascorre a Milano, però, le permette anche di stare con la figlia Giulia Salemi che vive nel capoluogo lombardo e che è sempre più felice e innamorata del suo Pierpaolo Pretelli. La storia d’amore tra Giulia e Pretelli ha ricevuto anche la benedizione di mamma Fariba, felice di poter vedere la sua bambina così serena.

