Giulia Salemi: “Da piccola ero innamorata di mio cugino”/ “Devo essere sincera…”

Giulia Salemi è sempre molto attiva sui social e, nelle scorse ore, ha deciso d’intrattenere i followers chiedendo loro di raccontarle aneddoti e curiosità. Alla richiesta della fidanzata di Pierpaolo Pretelli hanno risposto in massa e, di fronte ad alcune confessioni dei suoi fans, anche la Salemi ha deciso di raccontarsi svelando alcuni dettagli inediti della sua vita personale. Giulia ha deciso di aprire il suo cuore ai fans di fronte ad alcune confessioni che l’hanno spiazzata. Una fan, infatti, le ha raccontato di aver avuto una storia con un cugino. Una rivelazione che ha spinto la Salemi a voler essere totalmente sincera con le persone che la seguono. “Ma in che senso? Comunque devo essere sincera…Anch’io da piccola mi sono innamorata di mio cugino…”, ha svelato Giulia Salemi.

Giulia Salemi, la confessione di un follower che non piace

Giulia Salemi ha ascoltato con piacere tutte le confessioni dei suoi fans. Di fronte ad alcune rivelazioni non ha nascosto lo stupore, mentre di fronte ad altre, non ha nascosto la propria amarezza. In particolare, alla fidanzata di Pierparolo Pretelli non è piaciuta la confessione di un ragazzo il quale le ha fatto sapere di avere una frequentazione con una ragazza e di andare, contemporaneamente, a letto con la sua migliore amica. Un atteggiamento che la Salemi ha condannato senza appello. “Ricordati amico mio che il karma è una put***a e agisce nel lungo termine…”, gli ha risposto Giulia. Un’altra ragazza, infine, le ha svelato di aver avuto una storia con un noto politico. “Dimmi chi è… Racconta”, è stata la risposta di Giulia, molto cusiora dalla confessione della sua fan.

