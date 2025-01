Fariba Tehrani celebra la nascita di Kian: il messaggio per la figlia Giulia Salemi

Lo scorso 10 gennaio 2025 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno impreziosito la loro storia d’amore con la nascita del loro primo figlio in coppia, Kian. L’influencer e l’ex Velino, conosciutisi nella Casa del Grande Fratello Vip nella quinta edizione del reality, hanno stretto una romantica relazione consolidata nel corso degli anni e, nonostante l’ombra di una crisi importante, mai del tutto messa in discussione. Lei è diventata mamma per la prima volta, per lui invece è il secondo figlio dopo il primogenito Leonardo, nato dalla relazione con l’ex compagna Ariadna Romero.

La coppia è al settimo cielo così come le rispettive famiglie, tra cui Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che nelle scorse ore ha condiviso un tenero messaggio sulle Instagram stories dedicato alla figlia e al nipotino. “È nato Kian pochi giorni fa. Un dono grande!“, le parole della donna, che poi si è rivolta direttamente alla ragazza: “Figlia mia, Giulia, sei la donna forte che ho sempre sognato. Con te il mio cuore è sempre incantato, io sono stata anni da sola ma mai vuota dentro“.

Fariba Tehrani è diventata nonna: “Kian ogni giorno ci regala una luce“

Un lungo messaggio sulle Instagram stories che ha il suono di una poesia, con frasi in rima e tanto affetto. Così Fariba Tehrani ha celebrato la nascita del nipotino: “Arrivi tu, Kian, e tutto prende un bel centro. Il piccolino che di amore riempie, ogni giorno un sorriso che risplende. Il Piccolo Kian cresce veloce, ogni giorno ci regala una luce! Grazie a te Giulia e al tuo amore. Il nostro mondo è ora un colore. Guardiamo avanti senza paure, il futuro s’illumina di sicure avventure“.

La donna ha poi rivolto un pensiero speciale anche a Pierpaolo Pretelli: “Il mio genero Pierpaolo è un bravo compagno! Due cuori che insieme disegneranno ogni sogno. Tu sei la stella, mamma orgogliosa, un eroe senza mantello e timorosa. Con Kian accanto niente ci ferma! Una famiglia unita che mai si spezza“. Infine, Fariba si è rivolta ancora una volta alla figlia: “Grazie a te Giulia e al tuo amore. Il nostro mondo è ora un colore“.

