Fariba Tehrani/ Terrore per un serpente! Lei e Ubaldo ci riprovano con il kayak… (Isola dei Famosi)

Fariba Tehrani ci riprova sul kayak all’Isola dei Famosi 2021?

Fariba Tehrani può rinunciare a tutto ma non i camerieri, questo è quello che ha detto nel primo daytime dell’Isola dei Famosi 2021 ad un passo dalla seconda puntata che andrà in onda già questa sera. La mamma di Giulia Salemi prenderà parte al programma soprattutto per dimostrare che non è solo una madre della famosa influencer ma è anche una donna in gamba, un’imprenditrice e una vera e propria star. Su quest’ultimo punto non abbiamo dubbi visto che chi ha seguito la sua esperienza a Pechino Express, al quale ha preso parte proprio con la figlia, ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla. Simpatica, allegra, leggera, Fariba è la concorrente ideale per l’Isola ma, soprattutto, per Parasite Island dove è finita insieme ad Ubaldo Lanzo.

Fariba Tehrani terrorizzata dai serpenti all’Isola dei Famosi 2021

I due ci stanno già regalando grande trash tra le cadute (e non solo dalla barca) ma anche poi giunti sulla terraferma. Al loro fianco c’è Marco Maddaloni che li ha già messi a lavoro prima con la capanna e poi annunciando che nel loro primo giorno sull’isola si daranno da fare con la pesca, serpenti permettendo visto che la persiana ne ha il terrore. Entrambi sembrano entusiasti. Fariba Tehrani ha ammesso di poter rinunciare a tante cose, vestiti, ristorante, ma che due cose per lei sono importanti e che una di queste è proprio quella di non poter rinunciare al cameriere, ‘spero che Ubaldo possa aiutarmi’. Maddaloni ha consigliato al cromatologo di dire di sì ma sicuramente le cose andranno diversamente. Il loro salvavita è pronto a far fare bella figura a loro per farla anche lui quindi siamo sicuri che ne vedremo delle belle sull’Isola dei parassiti.

