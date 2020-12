Farmacia di turno a Santo Stefano/ 26 dicembre 2020 Milano e Roma: app in Lombardia..

Qual è la farmacia di turno oggi? Una domanda ricorrente nei giorni di festa, come a Natale e Santo Stefano. E la giornata odierna, dunque, non fa eccezione. In un periodo poi di restrizioni e sacrifici è facile poi entrare in confusione. Ma bisogna star tranquilli, perché le farmacie rientrano nelle attività essenziali che possono restare aperte anche in zona rossa. Pertanto, dovete preoccuparvi di trovare solo quella di turno. A Milano questa operazione è semplice. Federfarma Lombardia ha infatti messo a disposizione mesi fa l’app “Farmacia Aperta” con cui ci si geolocalizza e si trova la farmacia di turno più vicina.

Ma si può anche personalizzare la ricerca per individuare la struttura in base ad un indirizzo specifico. Si possono quindi effettuare ricerche diverse: in base all’ora, al giorno e al luogo. Una volta individuata quella giusta, si ottengono diverse informazioni: nome, indirizzo e orario nella giornata prescelta, ma è riportato anche il numero di telefono, oltre all’indirizzo e-mail.

FARMACIA DI TURNO APERTA OGGI: LA SITUAZIONE A ROMA

Qualcosa di simile fa Federfarma Roma per permettere ai cittadini capitolini di individuare la farmacia di turno anche nei giorni festivi. Sul sito ufficiale, infatti, c’è una sezione in cui viene mostrata una mappa della città con le varie strutture contrassegnate da un indicatore preciso. Quindi, basta muoversi all’interno della mappa per cercare la propria zona e individuare la farmacia di turno e ottenere così le informazioni di cui si ha bisogno per mettersi in contatto con la stessa. È infatti sempre consigliabile fare una telefonata, soprattutto nei giorni di festa come Natale e Santo Stefano, in cui peraltro l’Italia è in zona rossa, per capire quali sono le farmacie aperte e soprattutto in quali orari. In questo modo potrete acquistare il farmaco di cui avete bisogno senza perder tempo in strada. A tal proposito, vi ricordiamo che si tratta di uno spostamento per necessità che va giustificato nel modulo dell’autocertificazione che dovete portare sempre con voi.



