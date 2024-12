Siete alla ricerca delle farmacie di turno a Capodanno 2025 e avete già le mani nei capelli per la paura di non riuscire a trovarne nessuna di aperta in questa lunga nottata, magari con il rischio di restare senza un vero e proprio farmaco salva vita? Se la risposta è positiva, innanzitutto calmatevi e tranquillizzatevi perché per quanto possa sembrare complesso non c’è nulla di realmente impossibile e con le giuste attenzioni sicuramente riuscirete a trovare alcune farmacie di turno a Capodanno 2025 anche nel caso in cui viviate in un piccolo paesino disperso e – a maggior ragione – nel caso in cui viviate in una grande città o addirittura in un capoluogo di provincia.

Partendo dal principio, è bene precisare innanzitutto che per legge ogni città deve obbligatoriamente prevedere delle farmacie di turno a Capodanno 2025 e in qualsiasi altra città anche al solo fine di garantire un servizio di assistenza in caso di necessità; mentre il nostro consiglio (dato che mancano ancora diverse ore all’effettiva festa) è quello di controllare un attimo le vostre scorte di medicinali per fare un piccolo elenco della spesa e recarvi al più presto in una qualsiasi farmacia per fare una piccola scorta, ovviamente fermo restando che in ogni caso da giovedì 2 gennaio tutto tornerà alla normalità con le consuete aperture (salvo punti vendita in ferie).

L’elenco delle farmacia di turno a Capodanno 2025: come trovarle nelle piccole o grandi città

Entrando nel merito della ricerca dell’ultimissimo minuto delle farmacie di turno a Capodanno 2025 – magari perché poco prima della mezzanotte è capitato un piccolo incidente domestico, oppure avete bisogno di aiutare un vostro ospite – la prima cosa da fare è rivolgervi a due siti: da un lato quello delle PagineGialle nella sua sezione dedicata proprio alle farmacie e dall’altro a quello evocativamente chiamato FarmacieDiTurno.org che vi permetteranno – in entrambi i casi – di consultare l’elenco completo per ogni città con tanto di mappa per verificarne l’ubicazione, gli orari e il numero di telefono.

D’altra parte, se cercaste le farmacie di turno a Capodanno 2025 in quel di Milano o nell’intera Lombardia, sappiate che esiste un’apposita applicazione chiamata – anche qui in modo piuttosto evocativo – Farmacia Aperta; così come a Roma e in tante altre città l’elenco completo è reso disponibile dai rispettivi Ordini dei farmacisti o dai siti comunali, facilissimi fa consultare e da trovare in rete.