Farmaco Covid, “immunità immediata fino a 12 mesi”/ Uk, test su anticorpi monoclonali

Dopo il vaccino Covid, un farmaco per l’immunità immediata. È ciò a cui stanno lavorando gli scienziati britannici, secondo quanto rivelato dal Guardian. Questo farmaco potrebbe impedire a chi è stato esposto al coronavirus di sviluppare la malattia, Covid. È in fase di sperimentazione questa terapia con anticorpi monoclonali che potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza a malati ospedalizzati o categorie a rischio. D’altra parte, potrebbe essere usato come profilassi. Il farmaco in questione è stato sviluppato dall’University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca. Questo studio però coinvolge diversi altri ospedali britannici e una rete di 100 siti in tutto il mondo.

Il team ora spera che lo studio dimostri che questo cocktail di anticorpi possa proteggere dal coronavirus per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi. In caso di approvazione, verrebbe somministrato a chi è stato esposto al Covid negli otto giorni precedenti. E potrebbe essere disponibile a partire da marzo-aprile, se dovesse arrivare l’ok dell’ente regolatore regolatore nazionale.

FARMACO COVID, VIA A TEST SU ANTICORPI MONOCLONALI

Il farmaco promette, secondo quanto riportato dal Guardian, protezione immediata, quindi potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione dell’impatto del Covid fino a quando non saremo tutti vaccinati o fino a quando non arriveremo all’immunità di gregge. Catherine Houlihan, virologa dell’University College London Hospital (Uclh), ha spiegato che il vantaggio di questo medicinale è che fornisce anticorpi immediati. «Ad oggi abbiamo somministrato il farmaco a 10 soggetti partecipanti – personale, studenti e altre persone – che sono stati esposti al virus a casa, in un ambiente sanitario o in aule studentesche», ha dichiarato. Quindi, ora non resta che capire se il farmaco anti Covid funzionerà, e se sì, come. I soggetti coinvolti ricevono due dosi, una dopo l’altra. Potenzialmente si tratta di qualcosa di rivoluzionario, ma ovviamente la cautela è d’obbligo, anche perché serviranno altri test sull’efficacia.



