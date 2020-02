Fasma, “Per sentirmi vivo” a Sanremo 2020/ Finale Giovani: “voglio vincere!”

Fasma con “Per sentirmi vivo” è uno dei quattro finalisti della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020. Il rapper romano durante la prima esibizione si è scontrato contro il duo formato da Gabriella Martinelli e Lula conquistando il 51% dei voti e accedendo così alla finale dei Giovani di venerdì 7 febbraio 2020. La sua “Per sentirmi vivo” è stata accolta con grandissimo entusiasmo da parte del pubblico e lo stesso Fasma subito dopo l’esibizione ha detto: “Sono venuto a rappresentare la musica più che me stesso fisicamente. Chiudendo gli occhi durante tutta la mia performance ieri sera a #Sanremo2020, mi sono goduto ulteriormente il momento”. Sui social intanto sono tantissimi i messaggi di approvazione da parte del pubblico verso il rapper romano: “#Sanremo70La canzone di #Fasma mi è piaciuta subito,una bellissima voce e stupenda interpretazione” oppure c’è chi scrive: “comunque a me piace la canzone di #Fasma e farei: nuove proposte: primo #Fasma, seconda #Tecla”.

Fasma dopo Sanremo 2020 esce l’album

Non sono mancate le critiche per Fasma e la sua “Per sentirmi vivo” in gara a Sanremo Giovani 2020. ” #Fasma: si chiama così perché “non so cantare quindi uso l’autotune” era troppo lungo. Va bene che la musica è in evoluzione, ma questo non vuol dire che una roba del genere possa prevalere su un capolavoro come Gigante d’acciaio. Voto: 5″ scrive un utente bocciando il rapper romano. Critiche a parte, Fasma è pronto a godersi la finalissima di venerdì 7 febbraio 2020 che lo vedrà sul palcoscenico del Teatro Ariston scontrarsi con Marco Sentieri, Tecla e Leo Gassmann. Solo uno tra loro sarà il vincitore della Categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo, anche se il rapper parlando della sua esibizione ha detto: “non penso di essermi perso il momento, quando vado sul palco voglio portare quello che sono, per presentare la mia musica”. A chi gli ha chiesto da dove deriva il suo nome ha precisato: “mi piace l’idea di dare la possibilità di poter comunicare senza essere nel posto, come fa un fantasma non fisicamente”. Finale a parte, nei prossimi giorni il rapper pubblicherà il suo primo album dal titolo “Io sono Fasma”: “parlerà la musica, della mia musica, quello che sono. La debolezza del chiudersi dentro se stessi diventa la forza”.

