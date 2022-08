Fast and furious/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e Vin Diesel

Fast and furious, film di Italia 1 diretto da Cohen

Fast and furious andrà in onda su Italia 1 oggi, martedì 30 agosto, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’azione del 2001, diretto da Rob Cohen. Nel cast, Paul Walker e Vin Diesel vestono i panni dei protagonisti, rispettivamente Brian O’Conner e Dominic Toretto, detto “Dom”.

Il primo è un poliziotto infiltrato, l’altro un’imbattibile pilota di corse automobilistiche clandestine. Completano il cast: Michelle Rodriguez (interpreta Leticia Ortizm detta “Letty”), Jordana Brewster (Mia Toretto, sorella del protagonista), Rick Yune ( Johnny Tran), Chad Lindberg (Jesse), Johnny Strong, Matt Schulze, Ja Rule, Ted Levine. In Fast and Furious, inseguimenti, rapine e rombanti corse clandestine sono al centro della vicenda ambienta a Los Angeles tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Fast and furious, la trama del film

Leggiamo la trama di Fast and furious. Per le strade di Los Angeles, durante la notte, si scatenano le corse automobilistiche clandestine su mezzi spesso dai motori truccati per aumentarne la potenza. Dominic Toretto, con la sua rombante fuoriserie è in grado di battere chiunque, intascando i 10.000 dollari di ciascuna scommessa puntualmente vinta.

Il re delle corse automobilistiche e del drag racing di giorno è un comune meccanico, la sua passione per le auto e i motori lo rendono abile nel lavoro nonché capace di aumentare la potenza delle macchine perfino sperimentando nuovi sistemi. Brian O’Conner è, invece, un agente della polizia di Los Angeles, infiltrato e incaricato di indagare su una serie di furti ai danni di autotreni carichi di merce di valore.

Tra i sospettati vi è proprio Dominic. Quindi, l’agente per avvinarsi a lui e poter scoprire i responsabili dei furti, lo sfida in una corsa: da quel momento riesce ad entrare nel giro di corse clandestine e nel gruppo che ruota intorno a Dominic. Brian, una volta conquistata completamente la fiducia dell’imbattibile pilota, viene accolto a lavorare in officina con quest’ultimo e si innamora della sorella, Mia. L’agente si avvicina così sempre di più alla malavita di Los Angeles, assistendo anche alla rivalità tra i clan. In particolare, il nemico del gruppo di Dominic è Johnny Tran, un malvivente asiatico che non vuole cedere il campo al primo per nessuna ragione.

