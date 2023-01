Fast & Furious 5/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 5, film di Italia 1 diretto da Justin Lin

Fast & Furious 5 andrà in onda oggi, 9 gennaio, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20. La pellicola è stata prodotta grazie ad una collaborazione tra due case di produzione (la Universal e la One Race Film) di nazionalità americana e brasiliana.

Il film che si innesta nella serie dei film Fast & Furious è stato diretto magistralmente da Justin Lin e vede il solito cast di attori della serie, tra di essi si segnalano il bravo Vin Diesel e Paul Walker, menzione anche per Dwayne Johnson e Jordana Brewster (che nel film interpreta il personaggio della sorella del protagonista) ottime le musiche prodotte da Brian Tyler. Si tratta di un film prodotto nel 2011 è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane grazie all’interessamento della Universal Pictures, ottimi gli effetti speciali su cui si basano tante azioni del film, la costruzione e la messa in opera di quest’ultime sono state affidate al bravo e esperto Bob Kensinger.

Fast & Furious 5, la trama del film

Leggiamo la trama di Fast & Furious 5. Domenic Torretto riesce a mettere in atto una fuga miracolosa, grazie anche all’interessamento della sorella e del suo carissimo amico Brian. I tre si separano e Domenic raggiunge i due a Rio de Janeiro, qui cercano di mettere in atto un furto di macchine di lusso ma qualcosa va storto.

I tre riescono a mettere le mani su una macchina d’epoca di proprietà di Hernan Reyes ma al contempo vengono traditi e durante un conflitto a fuoco uccidono tre agenti dell’antidroga americana messa sul chi vive da quelli che ormai sono diventati gli ex complici dei tre. Brian, Dom e la sorella riescono a fuggire ma vengono inseguiti da una squadra dell’FBI capeggiata da Luke Hobbs, un agente che si è fatto una nomea visto che non ha mai fallito una cattura.

Per quanto braccati i tre amici cerano di capire come mai il loro “semplice” furto abbia innescato questa grande caccia all’uomo nei loro confronti, smontando la macchina rubata trovano un micro chip che contiene all’interno i dati sulle attività illecite di Reyes, una persona che si presenta come uomo d’affari ma che in verità è un potente narco trafficante brasiliano di grande spessore.

Inizia cosi una vera e propria guerra fatta da inseguimenti e scontri a fuoco, guerra che si concluderà allorquando l’agente dei federali si allea con la banda allo scopo di distruggere i traffici di Reyes. Saranno tanti i colpi di scena che lo spettatore vedrà scorrere sullo schermo, ma alla fine i vincitori risulteranno essere Dom, Brian e Mia che non solo riusciranno a salvarsi la vita ma metteranno altresì le mani sull’ingente fortuna del narcotrafficante, all’agente dell’FBI non resterà che l’arresto del malvivente brasiliano, arresto che lo renderà del tutto soddisfatto.

