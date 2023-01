Fast & Furious 7/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 7, film di Italia 1 diretto da James Wan

“Fast & Furious 7” è il film di genere azione spionaggio avventura che andrà in onda in prima serata a partire dalle ore 21.20 su Italia 1 oggi, 23 gennaio 2023. Si tratta della settima pellicola della serie “Fast & Furious” per la regia di James Wan.

Realizzato negli Stati Uniti e nella penisola araba nel 2015, il film ha ottenuto una nomination al premio Golden Globe edizione 2016 per “la migliore canzone originale”. Si tratta del brano intitolato “See You Again” interpretato dal rapper Wiz Khalifa con la preziosa collaborazione musicale di Charlie Puth, autore del testo della canzone. Gli interpreti principali del film sono Tyrese Gibson, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker e Michelle Rodriguez.

Fast & Furious 7, la trama del film

Passiamo alla trama di Fast & Furious 7. Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia fanno ritorno neli Stati Uniti intenzionati a vivere regolarmente e in tranquillità. Dom si adopera affinché Letty (Michelle Rodriguez) possa ritrovare la memoria, nello stesso tempo Brian O’Conner (Paul Walker) si impegna a essere un bravo papà.

Nel frattempo Deckard Shaw, (Jason Statham), che si trova a Londra, commette una vera e propria carneficina uccidendo tutti i poliziotti che presenziano l’ospedale in cui è ricoverato gravemente suo fratello Owen (Luke Evans) e medita di vendicarsi di Dom. Deckard inizia a pianificare la sua rivalsa e preleva dalla scrivania di Luke Hobbs (Dwayne Johnson) i fogli su cui sono annotate informazioni riguardanti Dom e i suoi. Hobbs lo scopre e i due si affrontano, Shaw riesce a scappare ma prima fa scoppiare un ordigno. L’esplosione distrugge l’edificio ma Hobbs e l’agente Elena Neves (Elsa Pataky)restano illesi.

Dom viene a sapere della nuova gravidanza della sorella Mia (Jordana Brewster), quindi fa scoppiare una bomba e la casa della famiglia Toretto salta in aria. Contemporaneamente a Tokyo avviene un altro omicidio: Deckard uccide Han, un uomo della squadra guidata da Dom. Toretto si reca in ospedale per indagare e incontra Hobbs. Proprio in ospedale Toretto viene a sapere che Deckard è un pericoloso omicida che vuole a tutti i costi vendicare la morte di suo fratello.

A questo punto Dom si reca a Tokyo per cercare il cadavere di Han. Dopo una serie di disavventure, Letty recupera in parte la memoria e ricorda di essersi sposata con Toretto durante uno splendido soggiorno ai Caraibi. Hobbs arresta Shaw e lo rinchiude in un carcere di massima sicurezza.

Mia corre sulla spiaggia insieme a Brian e al piccolo Jack. Dom e gli altri li guardano e sono visibilmente emozionati. Le strade di Brian e Dom si dividono ma entrambi ricorderanno per sempre i momenti vissuti insieme. Sul finale Dom si avvicina a Letty e la bacia.











