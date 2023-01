Fast & Furious 8/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Dwayne Johnson

Fast & Furios, film di Italia 1 in prima serata

Fast & Furious 8 va in onda dalle 21,20 su Italia 1 oggi, 30 gennaio. Basato principalmente sulle corse d’auto clandestine, il film è l’ottavo della serie, nonché il seguito di Fast & Furios 7. La regia è di F. Gary Gray, infatti i registi cambiano ad ogni sequel, mentre gli interpreti principali sono: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Teron, Helen Mirren e Tyrese Gibson.

Femmine contro maschi/ Su Canale 5 il film commedia che gioca sui luoghi comuni

Vin Diesel e Michelle Rodriguez hanno recitato in tutti i film della saga. Le musiche sono affidate sempre a Brian Tyler. La pellicola, nonostante sia al numero 8 della saga, ottiene un grande successo di pubblico, infatti, durante il terzo weekend di programmazione supera il miliardo di dollari al botteghino mondiale. Il primo trailer del film detiene il record di trailer più visto nelle prime 24 ore.

The legend of Tarzan/ Su Italia 1 il divertente film sul ritorno alla natura

Il parere della critica risulta contrastante, da un lato cè chi esalta il film per l’alto grado di spettacolo profuso, dall’altro c’è chi non lo gradisce e lo trova ripetitivo. Fast & Furios 8 ha anche uno spin-off: Fast & Furious – Hobbs & Shaw, mentre il nono capitolo della saga e precisamente il numero 9, viene distribuito nel 2021 a causa della pandemia di Covid. Nella colonna sonora sono presenti molti brani di successo cantati tra gli altri da Camila Cabelo e Post Malone.

Fast & Furios, la trama del film

Il film Fast & Furious 8 segue la narrazione del capitolo precedente e dopo essere riuscita ad essere parte integrante nella cattura di un noto malvivente, Letty recupera la sua memoria e finalmente può godersi i giorni lieti della sua luna di miele insieme a Dominic nell’isola di Cuba. L’uomo grazie alla sua abilità si è guadagnato la stima di tutti, anche di un racer locale e per questo motivo viene contattato da una donna misteriosa quanto bellissima di nome Chiper.

È per il tuo bene/ Su Canale 5 il film di Rolando Ravello dai ritmi comici

La donna, purtroppo, ha rapito e tiene in ostaggio l’ex donna di Dominic e il figlio nato dalla loro relazione e in cambio della loro salvezza obbliga l’uomo ad aiutarla ad attuare i suoi piani. Luke Hobbs, intanto, chiede alla squadra di piloti compreso Dominic, di collaborare con lui nel recuperare un potente ordigno, ma l’uomo, purtroppo è costretto a obbedire agli ordini di Chiper e si trova costretto a tradire la squadra. Infatti, si impossessa dell’ordigno e lo consegna alla donna. La situazione precipita in quanto Luke Hobbs viene accusato di complicità, perché, Dominic si è dato alla fuga dopo il furto.

In galera Hobbs incontra il malvivente che Letty aveva fatto imprigionare e in loro aiuto interviene Pretty che ha intenzione di farli evadere entrambi per riuscire a sconfiggere Chiper. Nonostante la loro rivalità, i due uomini sono costretti a collaborare per riuscire a liberare Dominic dal ricatto di Chiper e impedirle di impossessarsi di un importante sistema informatico.

La donna, sempre più agguerrita e decisa ad arrivare all’obbiettivo, obbliga Dominic ad allontanare Letty per recarsi a New York. L’intento della donna è quello di rubare un ordigno nucleare da impiegare per colpire la base di un gruppo di separatisti della Cecenia. I due nemici, riescono a salire sull aereo della terrorista e ad impedire che porti al termine il suo piano, proprio mentre sta per andare in porto. Seguirà una lotta davvero cruenta contro tutto e tutti da parte di Shaw e Hobbs per salvare non solo Dominic, ma il mondo intero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA