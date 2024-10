Fast & Furious 9, film in onda su Italia 1 e diretto da Justin Lin

Giovedì 3 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione del 2021 dal titolo Fast & Furious 9, che porta il sottotitolo The fast saga.

Si tratta del nono lungometraggio del fortunato franchise d’azione ed è diretto dal regista Justin Lin, che aveva già curato le riprese di quattro precedenti capitoli di questa serie adrenalinica.

Gabriele: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Incomprensioni con Sabrina, con Alessia...

In questo lungometraggio vediamo il ritorno di alcuni tra gli interpreti principali, in particolare: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Chris “Ludacris” Bridges. Entra per la prima volta a far parte del cast, invece, il wrestler John Cena nei panni di Jakob Toretto.

La trama del film Fast & Furious 9: fratelli coltelli

Fast and Furious 9 si svolge a distanza di 4 anni da quanto narrato nel precedente capitolo.

Dominic Toretto (Vin Diesel) ha cambiato completamente vita, abbandonando i pericoli del passato, e dedicandosi esclusivamente a sua moglie Letty (Michelle Rodriguez) e al loro figlio Brian. La loro pace è però destinata a durare ben poco, infatti l’arrivo del fratello minore di Dominic, Jakob (John Cena), stravolgerà la loro quotidianità. Quest’ultimo, infatti, con l’aiuto di Otto (Thue Ersted Rasmussen), riesce a liberare Cipher (Charlize Theron), un’abile hacker che avrebbe dovuto essere trasferita in una struttura detentiva di alto livello. I due criminali, però, sono decisi ad utilizzare le abilità della donna per riuscire ad entrare in possesso di un programma d’armi, il Progetto Aries, con il quale potranno prendere il controllo dell’intera rete informatica di tutto il mondo.

Giancarlo Magalli diffamò Adriana Volpe/ Nuova condanna per il presentatore: 5.000 euro di risarcimento

Jakob è un uomo completamente diverso rispetto a suo fratello: un assassino spietato e un criminale disposto a tutto pur di ottenere fama e ricchezza.

Per Dominic questa prova si dimostrerà più difficile del previsto e rimettere insieme la vecchia squadra lo costringerà a dover fare i conti con i fantasmi del passato.

Riuscirà a fermare il piano del suo odiato fratello e a proteggere coloro che ama?