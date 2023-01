Fast & Furious/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious, film di Italia 1 diretto da Rob Cohen

Fast & Furious è un mix tra azione, spionaggio, drammatico e poliziesco del 2001, va in onda oggi, 16 gennaio, a partire dalle 21,20 su Italia 1. Si tratta del primo capitolo di una saga che conta ben nove sequel.

La regia è di Rob Cohen, mentre gli interpreti sono: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune e Chad Lindberg. Vin Diesel è stato il protagonista principale di tutti i capitoli della sagra, mentre Paul Walker, deceduto prematuramente, ha ricoperto il ruolo sino a Fast & Furious 7. Le musiche sono di BT, un produttore, discografico e disc jockey, autore di molte colonne sonore di film d’azione.

Fast & Furious, la trama

Il film Fast & Furious è ambientato a Las Vegas, teatro di tante corse clandestine molto pericolose organizzate da Toretto, nonché di rapine con bottini molto elevati. Per indagare sotto copertura viene ingaggiato l’agente O’Conner, incaricato di scoprire la verità sul pilota misterioso. Al fine di guadagnare la sua fiducia, l’agente sfida Toretto proprio ad una corsa molto avvincente e ricca di colpi di scena e tra l’altro lo salva dall’arrivo della polizia.

Le indagini dell’agente sono, tuttavia, molto complicate, in quanto il pilota si mostra molto diffidente con tutti perché vuole proteggere la sua amata sorella Mia e tutte le persone che tentano di avvicinarlo vengono guardate con sospetto.

Intanto, l’agente O’Conner riesce a raccogliere degli indizi importanti grazie alla divisione di una refurtiva quasi uguale a quella rubata in precedenza e la sorella di Toretto comincia a provare interesse per lui.La vita di tutta la famiglia del pilota ruota intorno al giro di corse clandestine e ai motori ed è impegnata nella lotta contro un clan rivale capitanato da Tran un losco individuo di origine asiatica che non ha nessuna intenzione di perdere il primato sulla città. Ma Toretto non riesce a rimanere inerme e organizza con la sua fidanzata l’ennesima rapina, mentre l’agente comprende che da parte della sorella c’è la volontà precisa di allontanare il pilota dal mondo criminale. O’Conner si è ormai legato al gruppo e cerca in ogni modo di assicurarsi che il pilota non venga catturato e messo in prigione.

