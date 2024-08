Fastweb down e problemi in Italia per i clienti oggi, mercoledì 7 agosto 2024. Infatti, da qualche ora sono stati riscontrati i primi disservizi, con le segnalazioni che stanno crescendo sensibilmente. I problemi maggiori sono riscontrati da chi vuole usufruire della navigazione internet, infatti ci sono diversi utenti che lamentano di non riuscire a collegarsi e, quindi, a navigare.

Al momento non risulta un intervento pubblico da parte di Fastweb per aggiornare i propri clienti riguardo i problemi che stanno riscontrando e le possibili cause. Stando ai dati raccolti da Downdetector, sito che monitora i disservizi, i problemi sono cominciati dopo le 15 circa, con un picco di segnalazioni registrato proprio mentre vi scriviamo. Per quanto riguarda la mappa delle segnalazioni, parliamo di un Fastweb down esteso, perché la connessione non funziona da Napoli a Milano, passando per Roma, Bologna e Torino.

FASTWEB DOWN, QUALI SONO I PROBLEMI PIÙ SEGNALATI

Tra le città da dove arrivano le principali segnalazioni ci sono anche Genova, Bari, Firenze e Padova. A proposito, invece, dei problemi più segnalati in questo Fastweb down, nell’80% dei casi riguardano Internet mobile, nel 13% dei casi si può parlare di blackout totale, mentre nell’8% dei casi è la connessione fissa ad avere problemi.

Gli utenti che hanno problemi di connessione con il proprio cellulare e riescono a connettersi a reti Wifi non Fastweb si sono riversati sui social, in particolare su X (ex Twitter), non solo per segnalare i disservizi causati dal Fastweb down, ma soprattutto per contattare l’operatore telefonico e chiedere informazioni in merito ai problemi che stanno riscontrando in queste ore.

