Fausto Leali, chi sono le ex mogli del cantautore/ Il matrimonio con Germana Schena

Fausto Leali, chi sono le ex mogli: il primo matrimonio con Milena Cantù

Il firmamento musicale brilla grazie alle gesta di innumerevoli artisti; il nostro Paese in tal senso vanta una cultura incredibile oltre che riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Fra i tanti interpreti, cantautori e parolieri che hanno scritto la storia del patrimonio musicale italiano, un posto di rilievo è certamente occupato da Fausto Leali. Voce imponente, scrittura coinvolgente; un mix che ha generato dei veri e propri inni all’amore e alla vita che ancora oggi fanno da colonna sonora di intere generazioni.

Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Il cantante:"La differenza d'età è una cavolata"

Soffermarsi sulla carriera di Fausto Leali è tanto doveroso quanto difficile se l’intento è quello di tentare di riassumerla. Ricca di successi, soddisfazioni e chiaramente di emozioni. Anche la vita privata del cantautore non è stata priva di momenti degni di nota, soprattutto in riferimento agli amori. Il cantautore si è sposato ben due volte e la sua prima ex moglie è stata Milena Cantù.

Deborah, Francis Faustino e Samantha, figli Fausto Leali/ Il cantante: "sono la cosa più bella dell’uomo"

Fausto Leali, il secondo matrimonio con Claudia Cocomello e la storia d’amore con Germana Schena

La storia d’amore tra Milena Cantù e Fausto Leali è iniziata verso il finire degli anni sessanta ed è durata circa 15 anni. Il matrimonio è giunto al capolinea intorno al 1983 ma da quell’amore quasi ventennale sono nate due splendide figlie: Deborah e Samantha. Tra l’altro, la donna è stata legata anche ad un collega del cantautore: Adriano Celentano.

Dopo la fine della storia con Milena Cantù, Fausto Leali è arrivato per la seconda volta al matrimonio con Claudia Cocomello. Anche la seconda unione nuziale è stata decisamente importante per il cantautore, come dimostrato dalla nascita di altri due figli: Lucrezia e Francesco. Oggi la voce di “Mi manchi” è legato all’ex corista Germana Schena, sposata nel 2014.

Germana Schena ultima moglie Fausto Leali/ "Lei era giovane, poteva fare carriera..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA