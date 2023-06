GERMANA SCHENA, CHI É LA MOGLIE DI FAUSTO LEALI/ “Non credo di essere mai stato amato così tanto”

Fausto Leali e l’amore con Germana Schena

Davanti allo specchio di “Oggi è un altro giorno”, nella puntata del 28 giugno, Fausto Leali parla del matrimonio con Germana Schena con cui, l’anno prossimo, festeggerà dieci anni di unione. “Germana ha una grande cura di me. Noi lavoriamo anche insieme e quindi stiamo insieme ventiquattro ore su ventiquattro, ma è dura per lei sopportarmi. Non credo di essere mai stato amato così tanto. Sono un ragazzo fortunato”, dice l’artista a Serena Bortone.

“Cosa ti ha fatto innamorare di Germana?”, chiede Serena Bortone. “E’ sempre stata bellissima ed io che sono uno che guarda le cose belle sono rimasto affascinato dalla sua bellezza e bravura. All’inizio, però, io ero impegnato e quando io e la mia compagna dell’epoca ci siamo lasciati, mi sono fatto avanti. Il primo bacio ce lo siamo dati a Napoli, in una macchina. C’eravamo noi due, l’autista e una sua amica”, risponde Leali (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Germana Schena, la terza moglie di Fausto Leali

Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali. Dopo i matrimoni con Milena Cantù da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantha e con Claudia Cocomello che gli ha regalato i figli Francis Faustino e Lucrezia, Fausto Leali è convolato a nozze per la terza volta innamorandosi di Germana Schena. I due si sono conosciuti nel 2001 e fondamentale per il loro incontro è stata la musica. Germana, infatti, conosce Leali perchè entra a far parte nella band dell’artista come corista. In seguito alla nascita del figlio, Germana lascia la band e, due anni dopo, è lo stesso Leali a richiamarla.

Germana accetta e da quel momento nasce non solo una collaborazione professionale ma anche sentimentale. Quando Germana torna nella band di Leali era single così come l’artista. La passione si trasforma ben presto in amore e i due decidono di sposarsi nel 2014.

Il sostegno di Germana Schena dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip

Nel 2020, Fausto Leali ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip. Un’avventura che, però, non è andata come immaginava l’artista e che si è conclusa con una squalifica per una parola pronuncia nei confronti di Enock Barwuah ritenuta razzista. Per Leali non è stato n momento facile, ma al suo fianco c’è sempre stata Germana che l’ha sostenuto, supportato e difeso anche pubblicamente.

“Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente. Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso… Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità”, ha detto all’epoca al settimana Chi.

