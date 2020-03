Fausto Leali/ “Ho pensato spesso di abbandonare tutto” (Verissimo)

Fausto Leali, la voce nera della canzone italiana, si racconta ai microfoni di Verissimo. Il cantante ha alle spalle una carriera lunghissima e i suoi successi sono ancora oggi delle pietre miliari della musica italiana. Anche per Fausto Leali così come per tanti altri artisti, tuttavia, non sono mancati i momenti difficili. L’artista, infatti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ha confessato di aver pensato diverse volte di abbandonare la musica. C’è una cosa, tuttavia, che gli ha permesso di andare avanti e di diventare quello che, oggi, resta uno dei più grandi cantanti della musica italiana ovvero l’affetto della gente che ha sentito anche nei momenti difficili. “Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di abbandonare, convinto che non ci fosse più spazio per me. Ma ho continuato a lavorare: devo ringraziare le feste di piazza, le sante feste di piazza. Mi hanno dato di che vivere e tanto pubblico che veniva ad ascoltarmi e a cantare con me le mie canzoni. Non le rinnego e le faccio ancora quando capita”, ha confessato Fausto Leali.

Fausto Leali: “l’umiltà il segreto del mio successo”

Nonostante il successo, Fausto Leali non si è mai montato la testa, restando legato alle sue radici e restando sempre con i piedi per terra, consapevole che il successo arrivato improvvisamente sarebbe potuto svanire da un giorno all’altro. “Sul finire degli anni Sessanta di botto diventai famosissimo, anche se non sapevo cosa mi stava succedendo, non mi montavo la testa e mi comportavo come se fossi ancora il garzone del salumiere. Coi primi soldi veri, per dirle, mi sono comprato casa”, ha raccontato ai microfoni de La Repubblica. Sposato con Germana Schena, più giovane di lui di 30 anni, in un’intervista rilasciata a Diva Donna, Fausto Leali ha parlato così della donna che ama: “Sto vivendo una seconda giovinezza, faccio tanti progetti, mi piace l’idea di non fermarmi. Germana mi da grande forza. Stiamo insieme da sei anni. Mi aiuta molto il suo essere molto più giovane di me. E’ lei che gestisce il mio sito, le pagine Facebook ed è la più entusiasta dei due”. Sui social, Germana è molto attiva e pubblica spesso foto insieme al marito che ha accompagnato anche a Sanremo per il duetto con Michele Zarrillo.

