Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 6 marzo: da Belen Rodriguez ad Andrea Montovoli

Sabato 7 marzo, alle 16.05 su canale 5, Silvia Toffanin, in uno studio vuoto e senza pubblico per l’emergenza coronavirus, conduce una nuova puntata di Verissimo. Anche questa settimana, la conduttrice accoglierà i propri ospiti in un silenzio assoluto cercando, tuttavia, di regalare due ore di svago e spensieratezza al proprio pubblico. Dopo aver ospitato diverse coppie del mondo dello spettacolo, questa settimana, Silvia Toffanin tornerà ad accogliere due innamorati. Protagonisti dell’intervista di coppia saranno due coniugi sposati e con figli che si amano come il primo giorno. A raccontarsi ai microfoni di Verissimo, infatti, saranno Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Sposati dal 2003, hanno due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Innamorati, uniti e molto complici, Montrucchio e la Mancini sveleranno i segreti della loro unione.

VERISSIMO, OSPITI 7 MARZO: ARRIVA BELEN RODRIGUEZ

Belen Rodriguez torna a raccontarsi a Verissimo. E’ passato quasi un anno da quando è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino e la showgirl argentina è sempre più felice e serena. Il ritorno di fiamma con Stefano le ha ridato una nuova energia e, dopo essersi raccontata tanta volte, senza filtri, ai microfoni di Silvia Toffanin, tornerà a farlo alla vigilia del ritorno di Colorado che tornerà a condurre con Paolo Ruffini dal prossimo 3 aprile. Donna in carriera, moglie e soprattutto mamma. Innamoratissima del suo Santiago che il prossimo 9 aprile compirà 7 anni, Belen svelerà finalmente la verità sui numerosi rumors su una sua seconda gravidanza? La Rodriguez non ha mai nascosto di volere il secondo figlio: il momento di allargare la famiglia è finalmente arrivato?

VERISSIMO: ANDREA MONTOVOLI, FILIPPO MAGNINI E FAUSTO LEALI

Dopo aver abbandonato volontariamente la casa del Grande Fratello vip 2020 considerando ormai concluso il suo percorso, Andrea Montovoli svelerà a Silvia Toffanin il vero motivo della sua decisione parlando anche della vita privata. Montovoli, infatti, ha ritrovato la fidanzata a cui pensava mentre era nella Casa: svelerà finalmente la sua identità? Spazio, poi, a Filippo Magnini che è stato assolto dall’accusa di doping e che racconterà le emozioni provate nell’aver ottenuto il riconoscimento alla sua innocenza. Infine, ai microfoni di Silvia Toffanin si racconterà una delle voce più belle della musica italiana, sulla scena da anni, ovvero Fausto Leali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA